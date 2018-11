"Es una pena que reasfalten el Circuito, pero la decisión es la correcta"

Ni el resfriado que arrastra, ni los duros 19 grandes premios que lleva a la espalda, ni el hombro maltrecho que a punto está de operarse, anulan la sonrisa de Marc Márquez, ni tampoco su claridad a la hora de expresarse. El pentacampeón de MotoGP atendió ayer a Diario de Jerez tras su primera jornada de test en el trazado andaluz, abordando todas las preguntas que se suscitan. El genial piloto de Cervera, que debe decidir la moto que usará en 2019 para seguir ganando, habla por los mismos codos que utiliza para pilotar su Honda como ningún otro es capaz.

–Marc, ¿cómo influyó la victoria en Jerez y lo que ocurrió a partir de ahí en el resto de la temporada?

–Fue una de las victorias más importantes del año, porque es el primer circuito europeo y Europa siempre es un poquito diferente, circuitos más pequeños, un poco más estrechos y fue importante empezar la fase europea con buen pie y aparte en un circuito como el de Jerez, donde nos costaba.

–¿Y más teniendo en cuenta que no ganaba aquí desde 2014?

–Por eso, Jerez es uno de los circuitos que me cuesta a mí y en el que nos ha costado encontrar el compromiso ideal. No ganaba desde 2014 y cuando ganas en Jerez sabes que es un buen año y aparte hice una carrera muy buena, liderando y abriendo hueco y esto te da ánimos, moral y confianza para las siguientes carreras.

–¿Es el Circuito de Jerez el ideal para tomar la decisión con respecto a la evolución de la moto que va a usar en 2019?

–Bueno, buff. Hay circuitos que quizá para la evolución de la moto lo ves mucho más rápido; en Jerez ves bastante, sobre todo a nivel de chasis, pero a nivel de motor cuesta más verlo. ¿Por qué? Pues porque no hay rectas muy largas, la velocidad punta no la utilizas toda. Depende del circuito al que vas te centras más en un ámbito o en otro de la moto y Jerez digamos que es muy importante para el chasis.

"Este es un circuito que me cuesta, no ganaba desde 2014 y hacerlo me dio moral y confianza para las siguientes carreras"

–Hay quienes dicen que si una moto va bien en Jerez, va en todos los demás circuitos. ¿Lo considera igual?

–Es relativo. Hoy en día es bastante relativo. Jerez sí es uno de los circuitos más técnicos a nivel de pilotaje y que exige más a nivel de chasis de la moto pero es relativo porque llegas a otro gran premio y es completamente diferente.

–Marc, en pocos días se procederá a reasfaltar el Circuito. ¿Cómo ha visto la pista y qué zonas están peor?

–El asfalto está bastante bien a nivel de grip (agarre) pero hay curvas... la 1, la 2, la curva 6, la curva 8, la 9 y la última... Sí, vale; dirás “son muchas”, pero es sólo si te vas un poco largo, el asfalto está como roto y entonces patinas y es muy fácil caer. Tienes que entender que cuando vas por ahí hay que levantar la moto y pierdes la vuelta. Pero si vas por la trazada justa, va bien; es cuando te vas un poco largo. Por eso seguramente en Moto2 se cayeron tantos pilotos.

–¿Cree entonces que la decisión es correcta?

–La decisión es correcta, sí. Pero es una pena que reasfalten porque la pista tiene muy buen ‘grip’ salvo estas zonas, que ahora tendrán que entender qué ha pasado para que no vuelva a pasar en un futuro, porque el asfalto es muy bueno.

–¿Ha tenido la ocasión de hablar y confrontar sobre la moto estos días?

–No, no mucho. A través de los ingenieros es donde sabes lo que dice él y lo que digo yo pero no hemos compartido, no hemos hablado.

–¿Se siente cómodo con la nueva moto y los cambios que se han introducido para 2019?

–Sí. Al final es muy parecida a la de 2018, es simplemente una evolución y tenemos aún muchas cosas que probar. Esperemos mejorar pero es como siempre, te sientes cómodo cuando vas rápido. De momento, estamos yendo bastante rápidos y constantes y a nivel de ritmo estamos bastante bien, así que es un poco la tónica de la pretemporada.

–Tenía tres motos en Valencia. ¿Cuántas tiene aquí?

–Dos.

–¿Por qué ha desechado una?

–Porque no me gustó en Valencia. Aveces te queda la duda, si sí o si no, pero otras veces lo ves claro y no hace falta perder el tiempo. Aquí en Jerez, me concentro con la 2018 para tener una referencia de salida y luego ya por la tarde y todo el día de mañana (hoy para el lector), con la de 2019, que sólo tenemos una. Eso nos limita un poco el trabajo, sobre todo cuando hay que hacer un gran cambio. A medio día he tenido que estar mucho tiempo parado porque tuvimos que hacer un gran cambio a la moto y ahí es donde pierdes un poco más de tiempo, pero son cosas de la pretemporada, hay que ser pacientes y entender que lo importante es coger bien la información y no dar vueltas por darlas.

–¿Físicamente, cómo está? ¿Forzando?

–El hombro está ya mejor que en Valencia, o al menos está más estable pero llego tocado porque he pasado un resfriado bastante fuerte, pero esto no es impedimento para rodar. Mañana (por hoy), la idea es dar vueltas y entender cosas. No sé si nos dará tiempo a probar todo lo que nos han traído.

"Los test siempre son relativos, ves los tiempos y parece que diez pilotos pueden ganar el Mundial"

–Teniendo en cuenta que hay que dar unas directrices al equipo para que trabaje en invierno, ¿qué sensación le está causando el motor?

–Es bastante buena de entrada. Siempre que se trae un motor nuevo hay que adaptar la electrónica y muchas más cosas , pero ya de entrada estamos a un nivel muy parecido a 2018 o mejor y esto es lo importante. Sí es cierto que mirar aquí cosas del motor es difícil porque no es un circuito importante para mirar la velocidad punta, pero puedes ver otras muchas cosas... La conexión con el gas es bastante buena.

–¿El hecho de que Nakagami y Jorge estén progresando significa o tiene la sensación de que la idea es acertada?

–Sí, pero los test son relativos. Ves los tiempos y parece que haya diez pilotos que pueden ganar el Mundial. En los test siempre pasa lo mismo, hay mucha goma en la pista, mucho 'grip', se dan muchas vueltas, se prueban neumáticos, hay una goma que parece que tiene más 'grip', hay gente que lo monta, gente que no... Así que es todo muy relativo. Parece que las dos Ducati están yendo muy rápido; Viñales está yendo rápido y Jorge cada vez está más cerca.