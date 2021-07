Claudio Castilla no estará finalmente en los Juegos de Tokio

El jinete jerezano Claudio Castilla se pierde los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que iba a participar en la disciplina de Doma Clásica con 'Alcaide', causando baja en la delegación española a pocos días del inicio del evento.

Castilla ha explicado en una red social que ha tomado esta dolorosa decisión junto a su entrenador al considerar que su caballo, 'Alcaide', no está al cien por cien de facultades.

"No está al 100%. Junto con el entrenador he decidido no viajar a Tokio. Soñaba que Tokio fuese su broche final. Tendremos que buscar otro emplazamiento que esté a la altura de lo que él se merece".

El jinete jerezano asegura en su escrito que "revivo el dolor de quedarme en la puerta de otra olimpiada, en esta ocasión más bien dentro de ella. El deporte es exigente y duro, procuro no perder nunca la sonrisa. Sois muchos los que constantemente me lo decís, pero hoy me siento profundamente triste. Han sido dos años muy difíciles: la operación de mi hijo, la muerte de mi padre, la pandemia y ahora esto. Así es la vida, nunca lo tuve fácil", lamentaba un Claudio Castilla muy dolido por tener que tomar esta decisión.

"Toca seguir luchando y recomponerse. Ahora quiero mirar hacia delante, por suerte tengo una gran familia y me esperan en la cuadra muchos caballos para los que tengo grandes objetivos. Sin filtros. La realidad de la vida. Gracias Alcaide, gracias Pera Llargues, gracias Víctor. Los valientes no nos rendimos", afirma.

Claudio Castilla ya defendió los colores de España con el equipo nacional de Doma Clásica en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde el equipo español acabó en la séptima posición.