El Club Dakentai, reconocido por su gran temporada y su labor con el kárate inclusivo

El presidente de la entidad , Sergio Pérez Salazar, ha realizado "una valoración muy positiva de la temporada por parte de todas las categorías. Hemos llevado a cabo actividades de todo tipo y hemos estado presentes en la mayoría de competiciones del calendario. Ha sido una campaña muy completa . Seguimos creciendo a nivel de cantera, y también en las categorías de adultos, y animamos a la ciudadanía que no conoce el kárate a que se introduzca en él".

El ejemplo de la veterana Manuela Otero

Manuela Otero es una de las karatekas más reconocidas del Clu Dakentai, que, a sus 72 años, ha obtenido medalla en su categoría en el Campeonato de España celebrado en Loja. "Su ejemplo es muy importante para todos", ha afirmado el responsable del club, Sergio Pérez. "Para mí fue extraordinario, me fascina hacer katas y Sergio nos propuso ir a Loja. Hicimos un kata de los dos que llevábamos. Fue una experiencia fantástica y divertida. En total había 500 participantes, por ello decidimos hacer un kata. Sólo me creo la edad que tengo cuando me miro al espejo. Sergio está siempre muy pendiente de nosotros, y se vive un ambiente de compañerismo extraordinario", apunta Manuela Otero.