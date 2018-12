Corral, nuevo refuerzo para el ataque del Jerez Industrial

El Jerez Industrial anunció la incorporación de Ángel María Rodríguez Corral, conocido futbolísticamente como Corral, delantero jerezano de 26 años de edad que ya tuvo un breve paso por el club blanquiazul en la temporada 2014-2015 y que procede del Guadalcacín. Corral cuenta con una importante trayectoria en Tercera División en equipos como Arcos, Balompédica Lebrijana o el propio Guadalcacín, además de haber militado en el Xerez CD.

Con esta nueva incorporación, el club industrialista refuerza la parcela atacante con un delantero de calidad y olfato goleador que podría debutar el próximo domingo en Trebujena si Paco Cala, entrenador blanquiazul, lo considera oportuno.

La llegada de Corral se une a la de Jesús Barrera, que se incorporaba al Industrial hace una semana y no pudo tener mejor estreno con la elástica blanquiazul al anotar uno de los goles de la victoria ante el San Fernando B. Barrera, además, tuvo una destacada actuación y sobre su debut como blanquiazul, el delantero arcense señalaba que "la verdad es que fue el inicio soñado por cualquier futbolista ya que debutar ante nuestros aficionados con victoria, anotando un gol y ayudando a mis compañeros sobre el terreno de juego, fue algo realmente ilusionante. Me he sentido muy arropado desde el primer momento por mis nuevos compañeros y cuerpo técnico y gracias a eso todo fue mucho más fácil. Me queda mucho camino por recorrer aún con mi club pero está claro que debutar así me dará una buena dosis de confianza de cara a los próximos partidos".

En este sentido y de cara al partido del próximo domingo ante el Trebujena, Jesús Barrera no duda en alinearse con Paco Cala, técnico del equipo que días atrás subrayaba el favoritismo del conjunto rojillo ya que para el nuevo delantero industrialista "juegan como local, con el apoyo de sus aficionados y están por encima de nosotros en la clasificación. Eso no quiere decir ni mucho menos que no vayamos a tener nuestras opciones de conseguir la victoria, por supuesto que las tendremos, pero los condicionantes del partido hacen que ellos lleven el cartel de favoritos. Hemos trabajado al máximo durante la semana para preparar el partido y vamos a darlo todo sobre el terreno de juego para dar una alegría al club y a nuestros aficionados. Con el esfuerzo no se negocia y estoy convencido de que haremos un buen partido el domingo en Trebujena".

Por ultimo y en lo que a su nueva afición se refiere, Barrera no duda en pedir a los seguidores industrialistas que "animen al equipo como habitualmente lo hacen. El ascenso no es ni mucho menos un camino de rosas sino más bien todo lo contrario. Habrá momentos muy complicados en los que el ánimo y aliento de los nuestros desde la grada será fundamental para salir airosos. Contamos con ellos y que tengan claro que no les vamos a fallar porque este vestuario está comprometido al máximo con los objetivos del club y para ello vamos a dejarnos la piel en cada partido. Para todos los jugadores es un honor vestir esta camiseta y pueden estar seguros que la dejaremos a la altura que se merece".