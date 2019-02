Dani, Nando, Raúl y Manolo, bajas en el Jerez Industrial para medirse al Alcalá

El Jerez Industrial afronta ante el Alcalá del Valle el primero de los dos partidos seguidos que tiene en La Juventud, ambos marcados en rojo con el objetivo de sumar los seis puntos que les permitan meterse de lleno en zona de 'play-off' de ascenso teniendo en cuenta los enfrentamientos directos que se van a producir durante las próximas jornadas.

Los blanquiazules se las van a ver con un rival que está situado en zona de descenso a Segunda Andaluza, con sólo 12 puntos a siete de la salvación, que han sumado los mismos puntos en casa que fuera (seis) y que llevan cinco derrotas seguidas y nueve en los últimos diez partidos. En la primera vuelta, los de Paco Cala, que venían de perder con el Chiclana al igual que ahora, no pudieron pasar del empate en Alcalá y encadenaron otra derrota en la siguiente jornada contra el Algeciras B, dejándose cinco puntos por el camino que es precisamente la distancia que les separa de la cuarta plaza.

Si en Chiclana el cuadro industrialista afrontó el partido con numerosas bajas, para el de este domingo en La Juventud también habrá ausencias destacables. Así, Paco Cala no puede contar con Manolo, que en el Municipal chiclanero vio la quinta amarilla de la temporada, y tampoco serán de la partida los lesionados Dani, Nando y Raúl Vidal. Por contra, el técnico lebrijano recupera a Javi Falcón, que se ha perdido los últimos partidos por lesión, y también con Pascu, una vez cumplida la sanción de cinco partidos que le impuso el Comité de Competición. Además, también podrá debutar Dimas, último fichaje industrialista junto al de Kevin Bonilla, quien no tiene aún el alta federativa y además cumple sanción este fin de semana.

De este modo, la lista de convocados está formada por los porteros Adri, Fabio, Domingo, Álex Rodríguez, Selu, Güiza, Dimas, Pascu, Corral, Dani Castro, Maqueira, Jesús Vega, Rober, Salvi, Barrera y Javi Falcón. En cuanto al equipo inicial, Adri estará en la portería y en defensa todo indica que Domingo regresará al equipo titular para formar dupla con Álex Rodríguez, siendo los laterales para Güiza y Selu. En el centro del campo, Dani Castro parece con plaza fija y podría estar acompañado de Jesús Vega en labores creativas, con Rober y Javi Falcón en las bandas y Jesús Barrera y Pascu en el ataque.

Con respecto al partido, Paco Cala no se fía del rival y señala que "será un partido difícil, este equipo está abajo en la clasificación y nosotros tenemos problemas con los que están ahí metidos, allí nos puso las cosas muy difíciles y no fuimos capaces de ganarles. Estos son tres puntos muy importantes, no podemos relajarnos ni un segundo porque este equipo es capaz de puntuarnos", advierte. El técnico recupera a Javi Falcón y a Pascu, los dos máximos goleadores del equipo: "Son dos jugadores importantes para nosotros, de hecho son los máximos goleadores del equipo".

Alineaciones probables

Jerez Industrial: Adri, Güiza, Domingo, Álex Rodríguez, Selu, Vega, Dani Castro, Rober, Javi Falcón, Jesús Barrera y Pascu.

Alcalá: Tercero por la cola con 12 puntos.

Árbitro: Odero Martínez.

Campo: La Juventud (domingo, 17:00).