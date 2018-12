Homenaje a Dani Pedrosa en Jerez

Contundente respuesta a Alberto Puig

Alberto Puig, mánager de HRC, realizó hace unos días unas declaraciones en La Vanguardia sobre Dani Pedrosa en las que aseguraba, entre otras cosas, que otros pilotos "habían querido más ganar el título" y que en el año que ha trabajado con él en Repsol Honda "he visto a un Dani diferente al que recordaba".

La respuesta del piloto llegó en una de sus redes sociales, pidiendo "que deje en paz a quienes no hablamos mal de él". Pedrosa, en un comunicado: "Lamento la visión y decepción que Alberto Puig tiene de los resultados que he conseguido. Eso sí, me resulta curioso que él haya ido cambiando bruscamente, de un día para otro, su opinión sobre mí. Espero que algún día lo supere [...] Poner en duda que un piloto quiera ser campeón no es propio de quien se dedica a este deporte. Hubiera agradecido que todo el resentimiento que está demostrando conmigo me lo hubiera manifestado en persona [...] en lugar de esperar a hacerlo ahora que ya no estoy en el equipo".