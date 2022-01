Diego Galiano será el nuevo entrenador del Atlético Antoniano

Diego Galiano se va a convertir en las próximas horas en el nuevo entrenador del Atlético Antoniano, club del Grupo X de la Tercera RFEF. El todavía entrenador del CD Guadalcacín ha alcanzado un acuerdo con la directiva para hacerse cargo del equipo lebrijano aunque no se pondrá manos a la obra hasta el próximo lunes, ya que quiere despedirse del banquillo azulón este fin de semana en Montilla.

El Atlético Antoniano cayó el pasado fin de semana -en uno de los pocos partidos de la jornada que se pudieron disputar- ante el Cartaya en el Municipal de Lebrija por un gol a tres, lo que a la postre ha significado el adiós de Manu Fidalgo como inquilino del banquillo sevillano. Así lo anunciaba el Antoniano en sus redes sociales, dando las gracias a Fidalgo por su entrega y por su "señorío". "Nos has comprendido a la primera y no has dudado en dar un paso al lado cuando se te ha pedido", señalaba el club en su comunicado.

Los primeros contactos con Diego Galiano se producían el lunes después de que el Antoniano pidiera permiso al Guadalcacín para entablar las negociaciones y recibiera el ok del club azulón: "Me llamaron del Antoniano para poder hablar con Diego y les dije que sin ningún problema, que la decisión era exclusiva de él. Nosotros no nos vamos a interponer en el futuro de nadie y menos si es para mejorar", afirma Salvador Lirio, presidente del Guadalcacín.

El técnico, que también estaba en las quinielas para hacerse cargo del Rota, llega a un club que tiene como misión salir de los puestos de descenso, ya que actualmente es decimoquinto con 12 puntos, a siete del Rota, que marca la permanencia.

Para Galiano será la primera experiencia en Tercera División después de dos temporadas y media en el CD Guadalcacín, con el que se quedó a las puertas del regreso a categoría nacional la pasada temporada. Con él en el banquillo, el Guadalcacín se ha caracterizado por ser un equipo muy peleón, con las ideas muy claras, de gran despliegue físico y, sobre todo, muy serio en defensa y contundente en ataque.