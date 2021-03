Diez años del Jerez Industrial de Glenn Hoddle

Diez años han pasado de la aventura del Jerez Industrial de los ingleses, cuando el club blanquiazul hizo de la necesidad virtud y se unió, en una alianza que luego se fue al traste, a la Academia que el exselecionador inglés Glenn Hoddle tenía en la instalaciones del Hotel Montecastillo.

El paso del tsunami Ricardo García por el Jerez Industrial amenazaba la viabilidad de una entidad que este 2021 cumple 70 años. El club había logrado el ascenso a Segunda B por primera vez en su historia (08/09) y en plena campaña, los impagos provocaron una desbandada de futbolistas. Los socios, hartos del presidente nazareno, lo echaron en una moción de censura y pocos días después desembarcaban algunos futbolistas de la Academia de Hoddle para ayudar en el objetivo de evitar el descenso, cosa que no fue posible.

En la siguiente temporada, el desembarco fue total y el Jerez Industrial pasó a tener una nómina plagada de jugadores británicos excepto el jiennense Juanse Pegalajar, que también pertenecía a la Acamdemia, y el delantero madrileño Valtierra. La temporada iba viento en popa, con el equipo líder a mitad de campaña, pero Hoddle, cuyo negocio era colocar a los jugadores en otros equipos previo traspaso, desmanteló la plantilla tras las vacaciones navideñas y, después de varias disputas con el ayuntamiento, a quien reclamaba una cantidad de dinero puesta a inicios de la temporada para salvar al club, ponía rumbo a su país. Días después regresaba con jugadores de un nivel muy inferior a los que estaban y el equipo pasó del liderato a perder la categoría.

El paso del tiempo permite ver las cosas con más perspectiva y es indudable que si aquella relación se hubiera mantenido, algunos futbolistas podrían haber hecho carrera en España y el club beneficiado económicamente de la unión que, como casi todas las cosas que suceden en esta ciudad, se envenenó por intereses partidistas y oscuros.

Diez años después y gracias a la mediación de Javier Igeño, enlace de la Academia aquellos años, Diario de Jerez ha podido contactar con algunos futbolistas de aquella generación para rememorar sus vivencias en la ciudad, en el Jerez Industrial y qué tal les van las cosas en la actualidad.

El delantero Alex Fisher no tuvo demasiadas oportunidades aquel año por culpa de las lesiones y también porque tenía por delante a Williamson, punta que llegó a marchar pichichi de la categoría en aquella fantástica media temporada que el equipo se marcó entre agosto y diciembre de 2010. Fisher es de los que vuelve a Jerez “todos los años excepto este pasado por el COVID. Me encanta la ciudad, sus tapas y su vino, los bares de la plaza del Arenal y Kapote y Blue Monkey”, afirma.

Tras su salida del Jerez Industrial jugó dos años en Bélgica, otro en el AC Monza italiano y en la Primera escocesa. A sus 30 años, milita en el Exeter City de la League Two y de su etapa en el Jerez Industrial recuerda que “teníamos un gran equipo, íbamos primeros en diciembre y creo que si nos hubiéramos quedado todos se habría conseguido el ascenso. Fue una pena que las cosas no salieran, ya que hubiera sido bueno para la ciudad tener un equipo de fútbol exitoso para desafiar al Xerez y para los jugadores jugar en un buen equipo en una liga alta. Guardo muy buenos recuerdos y fui feliz en aquella época”.

Sin duda, quien más lejos ha llegado en el mundo del fútbol ha sido Sam Clucas, centrocampista que curiosamente no fue de los que más destacaron. Como en otros muchos casos, su explosión como jugador fue tardía. Clucas pasó por el Hereford y el Mansfield United, siendo traspasado al Chesterfield, club que lo vendió por 1.8 millones de euros al Hull City, con el que ascendió a la Premier League. Una temporada más tarde, el Hull lo vendía al Swansea por 16 millones de libras.

Confiesa que después de dejar el Jerez Industrial “fue duro llegar al fútbol profesional, hay muchos jugadores y tienes que tener una gran determinación. Asegura que “cumplí un sueño cuando llegué a la Premier” y mirando atrás apunta que “sin la Academia y sin el Jerez Industrial no habría llegado adonde lo he hecho. Ellos me dieron la oportunidad”.

Señala que “tengo buenos recuerdos de mi paso por el Jerez Industrial, era un fútbol diferente del que venía y que creo que a mi estilo le era apropiado y también la cultura y la forma de vida. La ciudad me encantaba y la Feria. Mantengo contacto con un par de entrenadores y nos enviamos mensajes de vez en cuando”. En cuanto a lo deportivo, indica que “me encantó poder jugar al ‘tiki taka’, ese estilo más español. El equipo jugó muy bien al fútbol, pero por desgracia comenzó una dinámica negativa, hubo muchos cambios y los nuevos británicos que llegaron no tenían la experiencia de los que se fueron. Sigo al club en facebook y veo fotos de los partidos, intento seguirlo porque como ya he dicho fue el que me dio la oportunidad de jugar en una liga competitiva”.

Ryan Burge fue uno de los futbolistas más destacados de aquel ‘British Industrial’, un centrocampista muy técnico que hacía jugar al resto del equipo. Las lesiones lo han lastrado en su carrera y, de hecho, pasa por un momento difícil por una grave lesión de tobillo que sufrió en 2016 y que por un mal diagnóstico se ha perpetuado hasta ahora. A la espera de una operación, ha abierto una tienda de moda, Ten London, y también es socio participativo de un club nocturno en el centro de Londres.

Tras su salida del Jerez Industrial, firmó en el Port Vale de la League Two, con el que logró disputar la promoción de ascenso y posteriormente pasó al Sutton United, donde sufrió la lesión de tobillo. “Tengo grandes recuerdos del Industrial. Fuimos los mejores de la liga en Navidad y recogí el premio al jugador del mes de octubre, lo cual fue un placer. Significó mucho para mí porque es el club donde comenzó mi carrera profesional. Pero el modelo de negocio de la Academia Glenn Hoddle era vender jugadores para cubrir los costos y obtener ganancias”.

“Si hubiéramos mantenido al equipo unido que llevó al club a la cima de la tabla, creo que definitivamente habriamos ascendido, todo parecía encajar con nosotros, pero después de que algunos de nosotros fuimos vendidos a otros clubes, en enero fue un equipo completamente diferente para la segunda mitad de la temporada, así que no puedes esperar ganar la liga”, recuerda.

El fútbol tampoco se ha portado bien con el central Curtley Williams. Tras militar en el Lowestoft durante 18 meses apareció en su carrera el Luton, donde sufrió una primera lesión de rodilla de la que tuvo que pasar por el quirófano. Una temporada después se marchó al Dagenham, donde recayó de la lesión y de nuevo tuvo que operarse. A los 27 años se vio abocado a dejar el fútbol y ahora dirige un gimnasio de fitness.

Recuerda que su paso por España le formó “como jugador y como persona. Disfruté mi estancia en Jerez y en el Jerez Industrial, sobre todo los primeros meses en Segunda B. Aprendí mucho de Bornes”.

Ha seguido la actualidad del fútbol jerezano y no sólo del industrialista. “Vi que el club descendió y comenzó a reconstruirse. Es una lástima, parece que hay grandes problemas en España a la hora de gestionar los clubes y son los aficionados los que más sufren. Es lo mismo que el Xerez Deportivo, es una verdadera lástima que una ciudad como Jerez esté así. Recuerdo haber visto partidos de Primera y ojalá puedan volver pronto”. Señala que “para mí fue una oportunidad para aprender y desarrollarme, recuerdo sobre todo dos buenos partidos contra el Granada y el Jaén” y señala que “mirando atrás, desearía haber pasado más tiempo jugando en España. Creo que podría haber jugado varios años en Segunda B”.

De aquella media temporada en la categoría de bronce apunta que “teníamos un equipo lo suficientemente bueno para competir y creo que lo demostramos. Recuerdo un partido que jugué de medio centro y por delante lo hizo Bello, que hizo un partido. Había problemas extra deportivos, si sólo nos hubiéramos podido centrar en el fútbol habríamos salvado la categoría”. Y de su segunda temporada, en la que sólo estuvo la primera mitad, afirma que “se podía haber ascendido. Pertenecíamos a la Academia y su propósito era ayudar a los jugadores a avanzar. Viendo los partidos y que no perdíamos, creo que podríamos haber ascendido, pero esto es fácil de decir 10 años después”.