Éxito de participación en el I Torneo The Racket Club Chapín-Jerez

Casi 100 deportistas han participado este fin de semana en las diferentes categorías del I Torneo de Tenis y Pádel The Racket Club Chapín-Jerez, que ha entregado 14 distinciones en las distintas categorías individuales y dobles de ambos deportes de raqueta.En total, 56 participantes en las diferentes categorías de pádel (masculina B, masculina C, femenina C y menores) y 41 en tenis (absoluta, dobles y menores).

Todos los participantes han recibido un welcome pack, además de disfrutar durante los días que ha durado el torneo de las instalaciones de The Racket Club. Los campeones y subcampeones de las diferentes categorías de este torneo, patrocinado por el Restaurante El Calamar, han sido los siguientes:

Pádel

Categoría masculina B

Campeones absolutos: Pepe Mateos y Ramón de Gracia

Subcampeones absolutos: Lorenzo Páez y Alejandro Sánchez

Categoría masculina C

Campeones absolutos: Curro Girón y Gonzalo Jaén

Subcampeones absolutos: Jesús Vázquez y Francisco J. García

Categoría femenina C

Campeonas absolutas: Mari Sánchez y Yaiza Jiménez

Subcampeonas absolutas: Belinda Spencer y Rebeca García

Categoría menores

Campeones absolutos: Hugo Galisteo y Samuel Mateos

Subcampeones absolutos: Leonel Galván y Curro Girón

Tenis

Categoría absoluta

Campeón absoluto: Dani Fernández

Subcampeón absoluto: Fernando Rodríguez

Categoría dobles

Campeones absolutos: Dani Fernández y Bernardino Vázquez

Subcampeones absolutos: Gabriel Sancho y Valeria Dianez

Categoría menores