Faubel: "El chaval es bueno, va rápido"

Fau Cañero se estrenará en el FIM CEV Repsol pilotando este fin de semana en el Circuito de Jerez la Moto3 del equipo FAU55-El señor de las Bolsas, tutelado por el expiloto Héctor Faubel, subcampeón del mundo de 125cc. en 2007.

Cañero estuvo la pasada semana en el circuito de Cheste probando la Moto3 del equipo del expiloto valenciano. Los tiempos, rodando a dos segundos y medio de los cronos de los pilotos punteros del FIM CEV, convencieron a Faubel para echar un cable al jerezano, con la idea de poder montar la próxima temporada una estructura que les permita hacer el conocido por todos mundialito de Moto3, campeonato que tiene las mismas reglas que su hermano mayor sólo que con un número de carreras sensiblemente inferior.

"No buscamos resultados, sino se vea que puede estar ahí y el año que viene afrontarlo como se debe"

Faubel ya conocía a Fau Cañero de la etapa del joven piloto jerezano en la Cuna de Campeones, cuando disputó aquel certamen en la categoría de PreMoto4. "Me parece un piloto muy valiente y que se adapta muy rápido a las pistas". La idea este fin de semana es que se tome la carrera como "un poco de toma de contacto. No tenemos afán de nada, simplemente que acabe la carrera, que aprenda y que se vea que puede estar ahí. Si cumple las expectativas, pues el año que viene intentaríamos ir a por todas con pretemporada, entrenamientos y todo lo que se necesita para hacerlo bien. Sé que es prácticamente imposible que esté entre los diez primeros, que es lo que el equipo querría. Ni me lo planteo. Lo que quiero es que aprenda. Terminar la carrera ya sería un éxito porque hay cincuenta inscritos y si no me equivoco sólo pueden correr 42. Estoy seguro de que se meterá dentro porque va rápido. Luego, ya en carrera no tiene experiencia y los demás pilotos llevan cinco carreras, que es un mundo. No vamos buscando resultados, sino que él se vea que puede estar ahí y el año que viene afrontarlo como se debe, haciendo una buena pretemporada y correr todas las carreras".

Tener el apoyo de un excampeón del mundo puede abrir puertas: "Estoy intentando aportar mi granito de arena con mi nombre porque el chaval es bueno, lo que pasa es que sin ayudas de patrocinadores o instituciones es muy complicado. En eso también se está trabajando".

Faubel ya seguía a Fau desde hace un par de años y mantiene una buena amistado con el padre del piloto, lo que le ha llevado a dar el paso. "Lo vi hace dos años, me gustó y quise hacer cosas con él pero debido a la economía ni yo pude ni ellos tampoco. El mundo del motor, ya sea coches o motos, es muy caro, carísimo. Se ha convertido en un deporte de ricos".

En 30 años de Circuito de Jerez no ha salido ni un solo piloto de la ciudad. Sin patrocinadores la empresa se antoja complicada, pero eso puede cambiar porque Faubel ve al chaval con condiciones: "Que una provincia tan grande como la de Cádiz sólo tenga un piloto es raro. Aquí en Valencia hay cuatro o cinco y en Barcelona diez o doce. Es raro, teniendo un circuito como el de Jerez, de los mejores del mundo, que no haya ni un piloto en el Mundial. Lo que buscamos es que en un futuro podamos llevar otro piloto de Cádiz al Mundial".

De cualquier forma, Faubel apunta que el piloto se tiene que centrar este fin de semana en adquirir la mayor experiencia posible. "Hay pilotos que necesitas que lo achuches y otros que necesitas tranquilizarlos y Fau es de estos últimos, es un Miura, sale muy enchufado a veces y eso le lleva a cometer errores. Lo que quiero es que acabe la carrera, que coja la mayor información y que aprenda lo máximo posible. A mí no me vale para nada que salga, se ponga quinto y se caiga en la segunda vuelta porque así no se aprende y lo que necesita es aprender. Los demás llevan 10.000 kilómetros encima y Fau ni conoce la moto".