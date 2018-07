Fiesta bética en Chapín

Remontada al Xerez CD en la anterior visita del Betis a Jerez

El Real Betis Balompié no jugaba en Chapín desde abril de 2011, en partido de la 33ª jornada de Segunda División con casi 13.000 espectadores en las gradas. Los verdiblancos remontaron el gol inicial del Deportivo y acabaron ganando 2-3, resultado que les colocó en la primera posición de la tabla que ya no abandonarían hasta final de Liga. Para el Xerez CD fue una temporada agridulce tras el descenso de Primera División la campaña anterior. Con Javi López en el banquillo, la afición no terminó de sintonizar con el técnico pese a que el equipo se movió por la parte alta de la clasificación y estuvo peleando hasta el final por meterse en el play off de ascenso. Contra el Betis, el Deportivo formó con Chema, Redondo, Moreno, Leandro, Mendoza, Pablo Redondo (Óscar Díaz, 65'), Bruno Herrero (Héctor Font, 75'), Cordero, Capdevila, José Mari y Mario Bermejo (Antoñito, 46'). En el Betis de Pepe Mel jugaron Casto, Miguel Lopes, Roversio, Dorado, Nacho, Iriney, Beñat (Jonathan Pereira, 65'), Rubén Castro, Emaná, Salva Sevilla (Ezequiel, 88') y