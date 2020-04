Futbolistas que también luchan contra el coronavirus COVID-19

En estos tiempos de confinamiento a causa del coronavirus COVID-19, el fútbol -y tantas otras cosas- han quedado en un segundísimo plano. Lo importante ahora es que la ciudadanía colabore quedándose en casa con el fin de no propagar este virus tan contagioso y que se está cebando, sobre todo, con las personas mayores. España cerraba este martes otra aciaga jornada en la que se acercaba a los 100.000 casos diagnosticados y una cifra que ya ronda los 10.000 muertos.

Entre las miles de personas con responsabilidades, la mayoría en el ámbito sanitario, también hay deportistas que están al pie del cañón luchando codo con codo para salir de esta situación desde sus respectivas obligaciones laborales. Valga como ejemplos -de los muchos que hay- el de los industrialistas Kevin Bonilla y Pablo Abuín, y el del capitán del Xerez CD Israel Durán. Kevin desarrolla su actividad en una empresa de control de plagas que durante estos días tiene una importante labor en tareas de desinfección. Por su parte, el portero blanquiazul es funcionario de prisiones y ve la realidad desde un prisma bien diferente; mientras que Isra vela por el buen orden desde su puesto como Policía Nacional. Todos tienen su historia que contar.

La tarea de Kevin Bonilla es una de las más importantes estos días junto a la del personal sanitario. Hay más trabajo que nunca. Su empresa, Coplaga, tiene su centro logístico en Puerto Real, y también cuenta con sedes en Algeciras y Sevilla. Desarrolla trabajos de desinfección allá donde son requeridos: ayuntamientos, hospitales, centros de salud, vehículos de las fuerzas del orden público, comunidades de vecinos, supermercados... Y todo bajo un estricto protocolo: “Nosotros salimos todos los días de casa ya con los guantes y la mascarilla colocados y en el centro de trabajo nos ponemos los trajes que se desechan una vez has acabado con la desinfección”.

El centrocampista asegura que “se nota que hay miedo. La gente está cumpliendo con las normas por lo general y prácticamente a los únicos que nos encontramos es a la Policía o la Guardia Civil”. Y por otro lado, también están sintiendo el calor de la gente. “Nos aplauden cuando llegamos a los sitios. La verdad es que es bonito que te den ánimos y se agradece. Palpamos que la gente está muy preocupada”.

Aunque el fútbol no sea ahora lo primordial, explica que “estamos también preocupados porque no sabemos qué va a pasar. Por lo que veo en la calle, yo creo que esto va para largo. Salir será algo que se hará de forma progresiva. Yo lo veo complicado. En Portugal y en Inglaterra ya han dado por concluidas las ligas en las categorías que no son profesionales y creo que aquí los tiros van por ahí también”.

Isra, capitán del XCD y policía

Israel Durán es el capitán del Xerez Club Deportivo y miembro de la Policía Nacional. De primera mano está comprobando que “la mayoría de la gente está siendo responsable y se está quedando en casa, aunque hemos tenido que multar a varios que se han saltado el confinamiento. A mí personalmente no me gusta, pero es que nos hemos encontrado con personas hasta tres o cuatro veces por la calle y al final no hay más remedio”.

Y es que el defensa azulino tiene el mensaje grabado a fuego: “Hay que salir lo justo y necesario y si no hay más remedio. Es la única manera de lograr que la curva se aplane. O lo cortamos o esto acaba con nosotros. Es que incluso hay gente joven y sin patologías previas que está muriendo”. Con varios compañeros infectados, “el miedo está ahí, evidentemente, pero es nuestro trabajo”, relata.

El jugador xerecista cree aún quedan varias semanas para salir del confinamiento. “El mes de abril, mínimo y, personalmente, creo que va a ser más, incluso el mes de mayo entero para curarnos en salud”. Si se cumplen estas perspectivas, la temporada futbolística estaría finiquitada: “Con la edad que tengo, quitarme la temporada es quitarme un año de fútbol, y mirándolo por el interés del Xerez ojalá, porque nos salvamos, aunque yo creo que nos íbamos a salvar de todas maneras, pero sufriendo. Mirándolo por ese lado, que se acabe ya la temporada. Pero por otro lado, quiero seguir jugando y al que le gusta el deporte quiere seguir haciendo. Ahora echamos de menos hasta esos entrenamientos a los que llegabas sin ganas; se echa de menos una paliza física de esas que dices que no puedes con tu cuerpo. Saldremos de esta seguro”.

Pablo, funcionario de prisiones

Por último, Pablo Abuín vive esta situación desde su puesto en Puerto III como funcionario de prisiones. En su caso, el temor es “que nosotros contagiemos a los internos” y reconoce que la situación “se vive con miedo. No tenemos medios. Nos han puesto un dispensador de gel hidroalcohólico para las manos que rellenan una vez al día y hay que racionarlo. Nos han dado guantes de látex pero las mascarillas que tenemos son las que nos han hecho las monjas de clausura, esas de tela que no están homologadas”.

Así que para evitar riesgos, se han establecido turnos más concentrados en horas para reducir el tiempo de exposición. Además, se han prohibido las visitas y los internos están “más irascibles”. Para paliarlo, se permiten 15 llamadas a la semana a los familiares en lugar de las diez habituales y además se está estudiando la posibilidad de darles móviles para que efectúen videollamadas. El director del centro penitenciario también permite a los reclusos que estén toda la jornada en sus respectivas celdas.

Como Kevin e Isra, el meta industrialista cree que “el mes de abril nos lo comemos entero, estoy convencido de que todavía no hemos llegado al pico. No sabemos qué va a pasar con la temporada. Llevamos desde mediados de julio, fuimos el primer equipo en empezar y sería una faena que no hubiera ni ascensos ni descensos. En dos semanas se puede hacer un ‘play-off’ perfectamente. Lo más justo es que nos la juguemos entre Puerto Real y Jerez Industrial, que somos los que hemos estado todo el año primero y segundo”.