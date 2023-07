El Gerena, rival de Xerez CD y Xerez DFC en Tercera, entre los equipos morosos con AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles, una vez concluidos los plazos marcados por las comisiones mixtas AFE-1ª Federación, AFE-2ª Federación y AFE-3ª Federación, ha comunicado la relación de equipos que no han satisfecho con sus futbolistas el total de los pagos establecidos. La lista es considerablemente más reducida que la de anteriores temporadas y en ella, por primera vez en 10 años, no está el Xerez CD, como ya anunció el club hace unos días.

De hecho, sólo son cinco los clubes que no han cumplido con sus respectivos jugadores y del Grupo X sólo está el Gerena, que según algunas informaciones debería a su plantilla varias nóminas y otros complementos por primas cuya cifra económica ascendería a los 80.000 euros.

Por este motivo, el club sevillano, que ha cambiado de denominación y pretende trasladarse a Dos Hermanas tras varias temporadas jugando en el Leonardo Ramos de La Rinconada, tiene desde este mismo martes bloqueados sus derechos federativos, por los que no podrá tramitar licencias hasta que pague o alcance un plan de pagos acordado con los jugadores afectados para que éstos retiren sus denuncias, circunstancia esta última que AFE no suele recomendar.

El Gerena se encuentra, de esta forma, en una situación similar a la que sufrió el Xerez CD en la temporada 19/20, cuando estuvo a punto de no competir en Tercera. El Deportivo tenía sus derechos federativos bloqueados por deudas y, de hecho, no pudo presentarse a jugar en Arcos en la primera jornada. En unos días agónicos para la afición y los dirigentes, el club salvó el 'match ball' in extremis y finalmente sí pudo comenzar aquella Liga que se cerró abruptamente en marzo de 2020 por el COVID-19.

Si el Gerena no cumple con los pagos e incurre en dos incomparecencias será excluido de la competición y el Grupo X pasaría a tener 17 equipos. La otra posibilidad es que el club renuncie a participar en la categoría -tiene hasta el próximo 17 de julio para formalizar su inscripción- y sería la Federación la que última palabra para cubrir su plaza y, en tal caso, optar por el CD Rota, único descendido esta pasada campaña tras pasar la categoría de 16 a 18 equipos, o el Tomares, tercer clasificado de División de Honor.

Los otros equipos que aparecen en el listado de AFE por deudas no satisfechas con sus jugadores son el CF Gandía, La Cuadra-Unión Puerto, Llosetense y Miajadas.