Goleada del Guadalcacín a un inexperto Cádiz en el derbi

El Guadalcacín FSF logró su tercera victoria de la temporada al imponerse por un contundente 7-1 a un joven e inocente Cádiz FSF en el pabellón de Guadalcacín el sábado. Las de Andrés Sánchez no tuvieron problemas para solventar un encuentro que dominaron de principio a fin ante un rival que es colista y que aún no ha sumado ni un punto desde que comenzó la competición.

El derbi, emotivo porque estuvo dedicado a la joven jerezana Ainhoa Azurmendi y el club le entregó la taquilla íntegra, no tuvo color. Las guadalcacileñas, en una buena primera mitad, lo dejaron todo visto para sentencia ante unas jugadoras visitantes competitivas, que lo dieron todo sobre la cancha, pero que acusaron su fragilidad. La mayoría proceden de categoría provincial y les falta experiencia.

En la segunda, las pupilas de Sánchez, que por primera vez en mucho tiempo no tenía bajas, no estuvieron al mismo nivel, bajaron el pistón y no destacaron como en el primer acto y el partido se volvió anárquico.

El técnico del Guada ha subrayado sobre este encuentro que "era importante por dos motivos, porque estaba dedicado a Ainhoa, que necesita la ayuda de todos, y porque el triunfo era vital. El partido fue sencillo, pero quiero felicitar a las jugadoras del Cádiz por su comportamiento, por su deportividad y por competir hasta el último segundo. Es dura su situación y responden cada jornada".

Con estos tres puntos, el Guadalcacín FSF sigue en puestos de descenso, pero los resultados le acompañaron y se ha colocado a siete puntos del CDT Al Ándalus de Huelva, su rival de este fin de semana. De vencer, se colocaría a cuatro y comenzarían a respirar.