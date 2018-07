"Mientras el Guada quiera habrá Diego Galiano para rato"

-está a punto de comenzar la que será su séptima temporada en el Guada. ¿Cómo la afronta?

-Tengo ilusión y ganas, me encuentro con muchas fuerzas. Las ofertas que han ido saliendo verdaderamente no me compensan, aunque gane algo más. Estoy a gusto aquí, me siento valorado y querido y no quiero dejar el club donde me he criado y he crecido futbolísticamente. Trabajo cada día para que el club sea un poquito mejor.

Lo nuestro es trabajo y creer en el día a día. Hemos demostrado que sabemos competir"

-¿Qué tiene el Guada para que no se quiera mover de allí?

-Yo comprendo que la gente joven quiera mejorar y crecer como futbolista, pero yo voy teniendo una edad en la que tal y como está hoy en día el fútbol en Tercera no se puede vivir exclusivamente de él. Aquí, además de jugar, me estoy formando como entrenador y estoy a gusto. Mirando lo que me ha llegado no me compensaba mucho irme.

-Esta será la quinta temporada consecutiva en Tercera con el presupuesto más bajo de la categoría. ¿Cuál es el secreto?

-Lo nuestro es trabajo, creer en el día a día y no mirar hacia otro lado. Si nos ponemos a mirar el presupuesto de otros equipos estaríamos descendidos antes de empezar, pero hemos demostrado estos últimos años que eso no es así, que sabemos competir.

-Viendo cómo se están reforzando el resto de equipos de la categoría, ¿cómo ve al equipo este año?

-Este año va a haber mucha gente peleando por los puestos de arriba. Los equipos están firmando a jugadores de la categoría o superiores. Nosotros esperamos poder ir sumando puntos, pero sabemos que es muy difícil. Este año descienden cinco, hay equipos de la zona que se están reforzando muy bien , el míster ha llegado un poco tarde porque estaba jugando la liguilla con la Roteña, ha costado hacer el equipo, se ha ido mucha gente... Quizás sea el más difícil de los cinco que llevamos en Tercera, pero lo intentaremos superar trabajando.

-Esta temporada habrá cuatro derbis ante los dos otros dos equipos de la ciudad...

-Bueno, nuestros rivales son todos. Los partidos ante el Xerez DFC y el XCD valen tres puntos igual que ante el resto. Es bonito para la ciudad y para el fútbol, ojalá que pronto Jerez pueda tener un equipo en Segunda División, que sería un paso importante.

-¿Qué recuerdo deja Alberto Vázquez tras temporada y media en el club?

-El míster es una persona que venía de la cantera y que ha dedicado mucho trabajo y pasión al club y así se ha visto reflejado. Cuando llegó estábamos fuera y acabamos salvándonos y este año empezamos muy bien, tuvimos quizás un bajón gordo en el que empatamos mucho, pero al final también logramos el objetivo de salvar la categoría. Hemos aprendido mucho, ha decidido coger otro camino y ahora ya estamos a tope con el nuevo míster.

-¿Qué tal la primera toma de contacto con el nuevo cuerpo técnico?

-Pues muy bien. Nosotros somos empleados del club, hay que trabajar venga el que venga. Se ve que Javi Rivas tiene las ideas muy claras, sabe perfectamente lo que quiere y a partir de ahí intentaremos digerir su forma de trabajar lo antes posible para poder ir creciendo día a día.

-Al final de la pasada campaña parece que la afición se reenganchó un poco al equipo, ¿Qué espera encontrar este año?

-La verdad es que hace mucha falta. Somos un equipo muy humilde, con poco presupuesto y nos haría mucha falta el tener una grada llena que nos ayude a sacar adelante los partidos de casa y mantener la categoría. Esperamos que la gente se vuelva a animar, tenga ilusión y venga al campo.

-Se podría decir que es la extensión del entrenador dentro del campo. ¿Su relación con los entrenadores es diferente?

- Es un poco la misma que con el resto. Sí que eres un poco el portavoz del grupo y cualquier cosa que haya que comunicarle al entrenador pues sí que lo hago yo, pero al final soy uno más. Lo único que hago es intentar adquirir las ideas del míster pronto para ayudar a los demás.

-Acaba de cumplir 35 años, ¿Suenan campanas de retirada o aún hay Galiano para rato?

- Mientras me encuentre bien físicamente no tengo ningún problema por seguir. Lo que me condicionará un poco será algún cambio en mi situación laboral, pero de momento este año no me he planteado nada. De hecho he estado escuchando algunas ofertas que me han llegado, pero al final he decidido quedarme en mi club. No sé si dentro de poco iré perdiendo protagonismo dentro del equipo porque no dé el nivel para la categoría, pero ahí estaré para ayudar de cualquier forma. Me gusta el fútbol, me gusta el día a día, me gusta estar con mis compañeros... y mientras el club quiera habrá Diego Galiano para rato.