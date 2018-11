Chaparrón de goles al Guadalcacín

Derrota dolorosa del Guadalcacín en uno de los campos más complicados del campeonato. El conjunto de Jesús Mendoza afrontaba el partido muy mermado por las bajas y en todo momento estuvo a merced de un Betis Deportivo que muy pronto se colocó con ventaja y en el que destacó el juvenil jerezano Miguelete, futbolista que se formó en la cantera del Icovesa. El Betis Deportivo sabía de la debilidad del colista y lo quiso aprovechar desde el primer momento del encuentro con balones a la espalda de los defensas que les permitiesen resolver por la vía rápida. A los nueve minutos del pitido inicial, Iván Navarro se inventaba una vaselina a pase de Robert para superar a Lebrón. Así pues, el filial verdiblanco se adelantaba en el marcador en los primeros compases aunque pronto aumentaría la diferencia. Corría el minuto veinte cuando Nieto, tras regatear al portero, hacía el segundo de la tarde e instantes después Diego González transformaba el tercero de su equipo y el sexto para él en este campeonato.El dominio local era constante y el conjunto visitante trataba de achicar agua bajo el diluvio aunque no parecía haber síntomas de que fuese a cambiar el guión del partido. Antes del descanso, los de José Juan Romero tendrían la opción de hacer el cuarto gracias a la conexión entre Robert y Abreu que acabaría con el gol del onubense.La segunda mitad empezaría algo distinta. Los locales levantaron el pie del acelerador después de haber arrollado al Guadalcacín durante los primeros cuarenta y cinco minutos del encuentro y los de Mendoza tuvieron unos minutos de respiro. Así, en los primeros veinte minutos del segundo tiempo el Guada capeó el temporal, pero en el 70' el jerezano Miguelete hacía el quinto de la tarde. Fran Jiménez, que entró en la segunda mitad sustituyendo a Corral, hizo el tanto del honor del Guadalcacín en una falta colgada al área por Rosales. El Betis Deportivo volvió a la carga y diez minutos después, de nuevo Miguelete, aprovechando al máximo sus minutos, firmaba su doblete particular tras recoger un rechace de Lebrón a tiro de Meléndez. Pero el partido no acabaría aquí. Segundos después del saque central por parte del Guadalcacin, Nieto le robaba la pelota a Rosales para regatear a Lebrón y hacía el séptimo. Robert tendría opciones de hacer el octavo pero el marcador ya no se movería más.