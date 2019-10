Superioridad del Guadalcacín en Chiclana (0-2)

El Guadalcacín retoma la senda de la victoria tras tres partidos sin ganar. Los de Diego Galiano plasmaron su mejoría ante el Chiclana CF, que sigue sin ganar en casa y pierde tras dos partidos puntuando. Esta victoria deja al Guada cerca de la parte alta de la tabla con 14 puntos, mientras que el Chiclana agrava su situación quedándose a la cola de la clasificación con sólo siete puntos en su haber. Un golazo de Fernando y la sentencia del pichichi jerezano Selu Olmo sellaron la victoria azul en el Municipal de Chiclana (0-2).

El partido empezó con buen planteamiento desde ambos banquillos. Lupi salió a por la primera victoria en casa, tratando de aprovechar duelos directos en la zona noble de la clasificación para arañar algún punto y escalar posiciones en la tabla clasificatoria. Mientras, los de Galiano querían demostrar su mejoría en un estadio que no conoce victoria en lo que llevamos de competición, tratando de abrir espacio en la competición para quitar presión a los suyos y jugar al fútbol con tranquilidad.

Los azules jugaron mejor, creando más ocasiones. Pero apenas hubo dos oportunidades claras para los visitantes, plasmando la seriedad defensiva con la que salió el Chiclana. En una primera mitad muy reñida en el centro del campo, con disputa del balón e intenciones por el dominio del juego, ninguno de los equipos se impuso al rival. Con lo que la igualdad se reflejó en el marcador, encarando el descanso con el 0-0 en el electrónico.

El conjunto blanco movió banquillo tras la reanudación, buscando el cambio que les diera más dinamismo en el campo. Mientras, la banda se iba llenando de jugadores que pudieran romper la igualdad vista en la primera parte. Con ello, el Guada salió con una marcha más creando las ocasiones que no habían llegado hasta el momento. Y no tardó mucho Fernando en anotar lo que fue un auténtico golazo. El centrocampista del conjunto jerezano inauguraba el marcador con un trallazo desde una distancia de más de 40 metros al que no llegó Pitu.

El golazo no sentó muy bien a los locales que, con la moral aún tocada, veían cómo el pichichi del Guada, Selu Olmo, anotaba su cuarto gol de la temporada apenas cinco minutos después del primero. El marcador, mostrando el 0-2 para los visitantes, no se movió hasta el final del encuentro. Los de Galiano mataron tiempo tratando de controlar el juego y deteniendo las intentonas blancas, escasas y flojas. Se notó que no sentó muy bien al Chiclana otra derrota en casa, pero el Guadalcacín tuvo ese ritmo de más en la segunda que hizo inevitable el resultado final.