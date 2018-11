El Guadalcacín FSF visita al Ourense, que no conoce la derrota

El Guadalcacín FSF visita en la 10ª jornada de la Primera División Femenina al Ourense Envialia, uno de los tres equipos de la máxima categoría que no conoce la derrota junto al Burela y Futsi Atlético. El choque, mañana sábado, se disputará en el pabellón Los Remedios a las 17:00 horas.

La expedición jerezana la forman Sandra, Sara Soares, Carla, Ayala, Chihiro, Desi, Luci, Trini, Ogalla, Natalia, Sara Santos y Inma Sojo. Son bajas Lorena por lesión, Ali por motivos laborales y Caridad y Pepa por decisión técnica.

Andrés Sánchez, entrenador del Guadalcacín, explica que el Ourense "no es un equipo que destaque por tener jugadoras espectaculares pero son todas muy buenas. Tiene una pívot que puede estar entre las tres mejores de España, Sara Iturriaga, y un bloque muy compacto. Son jugadoras muy disciplinadas y muy sacrificadas en la pista. Son un equipo bastante sólido, la prueba está en que no han perdido ningún partido en liga: han empatado con Futsi, han ganado al Alcorcón... Es un equipo muy fuerte, destacando dos o tres jugadoras como más relevantes y eso teniendo en cuenta que este año ha perdido dos o tres jugadoras importantes pero el equipo está dando muy buen rendimiento".

El técnico jerezano añade que "incluso la portera, que ha tenido sus altibajos, está que se sale. El entrenador está haciendo un binomio muy bueno con ese equipo y aunque no son espectaculares, son una apisonadora. Es decir, no bajan el ritmo en todo el partido y hacen sota, caballo y rey: no hacen más, defienden fuerte, atacan fuerte, finalizan muy bien y repliegan. Y además tienen las espaldas cubiertas con un último cierre que es la portera".

En suma, Andrés Sánchez asume que su equipo tendrá que emplearse a fondo para obtener algo positivo ante un rival que es "un equipo muy compacto, me gusta mucho. En su casa es muy complicado ganarle. Tiene muy pocas fisuras, hace dos o tres años fue campeón de España. Es un equipo muy difícil de vencer, no imposible pero muy difícil porque todas reman a una".