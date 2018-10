El Guadalcacín FSF recibe al Penya Esplugues, segundo de la clasificación

Después del tercero y el primero, el segundo. El Guadalcacín FSF recibe a las seis de la tarde de este sábado al Penya Esplugues en la quinta jornada de la Primera División femenina. Las de Andrés Sánchez aún no han puntuado esta temporada y cierran la clasificación junto con los tres equipos que ascendieron a la máxima categoría. Y es que el calendario de las guadalcacileñas, al igual que la temporada pasada, ha querido emparejar al Guada con los equipos más potentes al principio.

Si hace dos semanas visitaba el Polideportivo Municipal el actual campeón de liga -Jimbee Roldán- y la pasada semana hubo de cruzar toda España para medirse en Orense al actual líder -Burela-, hoy rinde visita a Guadalcacín el segundo clasificado, un Penya Esplugues que junto al equipo gallego son los únicos que cuentan sus partidos por victorias.

Andrés Sánchez tiene para este encuentro las bajas de Cari y Lorena. La portera internacional está bastante mejor de la fractura de muñeca que sufrió en el calentamiento del primer partido de Liga, acude a los entrenamientos y hace trabajo específico. La idea es que esté en condiciones de jugar a mediados o finales de noviembre. A Lorena le va a quedar bastante más. La capitana fue operada del cruzado anterior de la rodilla derecha en la Clínica de la Federación Andaluza en Dos Hermanas y tiene un largo proceso de recuperación.

De este modo, para el choque en el Municipal, Andrés Sánchez ha citado a Sandra, Carla, Pepa, Chihiro, Desi, Luci, Trini, Ogalla, Natalia, Sara, Ali, Ayala.

El técnico analizaba así al rival: "Esplugues es un equipo relativamente joven, que atesora jugadoras de mucha calidad. Berta es internacional y es excepcional. En la pista lo dan todo, aprietan mucho, repliegan bien, no dan un partido por perdido y son muy sólidos. Quizá no tengan la calidad de Burela, Roldán y Futsi pero es un equipo bien armado y saben mantener siempre el mismo nivel. No es un equipo que vaya a ganar la Liga pero sí le pueden dar un susto a cualquiera".