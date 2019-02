El Guadalcacín afronta la visita del Cabecense en cuadro

Último y penúltimo separados por seis puntos se ven las caras a las doce del mediodía de este domingo en el Antonio Fernández Marchán. El Guadalcacín, con el objetivo de sumar por tercera semana consecutiva y el "aliciente" de no acabar la temporada como el farolillo rojo de la clasificación; el Cabecense, por su parte, para quemar sus últimos cartuchos en pos de una permanencia que parece imposible.

El mercado de fichajes se cerró el pasado jueves y el Guadalcacín sólo pudo concretar el refuerzo de Germán, perdiendo a Chato por el camino y, empero, no pudo firmar a Alberto Orellana. De esta forma, Jesús Mendoza se ha quedado con una plantilla cortísima -sólo 16 jugadores- para afrontar las jornadas que restan en Tercera División. Tan corta que para el choque contra el Cabecense sólo tiene a 14 jugadores disponibles y de éstos, alguno con alguna merma. Así, está descartado el lesionado Diego Galiano y tampoco está entre los citados Luis Castillo, que se pierde el partido por asuntos personales. Además, Robert ha estado esta semana con gripe y también arrastra molestias, aunque Mendoza lo ha citado porque no hay más. Los juveniles Fernando y Benítez serán titulares y por segunda semana consecutiva entra en la lista el cadete Borja Benítez.

Jesús Mendoza lamenta los problemas con los que afronta el equipo el partido: "Estamos en una dinámica algo más positiva, hemos sumado cuatro de los últimos seis puntos y el objetivo o el aliciente es intentar no acabar en la última posición. Nos enfrentamos a un rival que tenemos a seis puntos y al que podemos recortar, pero sin Luis y con Diego lesionado va a ser más difícil, aunque igualmente vamos a pelear".

Al técnico, no obstante, no le ha gustado cómo ha ido la semana en cuanto a los entrenamientos: "No me ha gustado. El jueves jugamos un partido con el Federico Mayo y no me gustaron las sensaciones. El equipo está bien, hemos sumado cuatro puntos seguidos pero tampoco es algo para tirar cohetes".

Sin Diego en el centro de la defensa, Mendoza está colocando a Pulido junto a Rosales pero al faltar Luis la situación se complica, por eso lamenta que no se haya podido firmar a Alberto Orellana: "Nos hubiera venido muy bien un jugador como Alberto, es un futbolista que puede jugar en varias posiciones. Es una pena que el Recreativo Portuense no le haya dejado salir", aseguraba.

Del Cabecense, señala que "es un equipo que está también luchando, lo tiene difícil pero vendrá aquí a intentar sumar los tres puntos, tiene entrenador nuevo y también se ha reforzado. Nosotros en casa tenemos que intentar hacernos fuertes".

Por último, el técnico apunta que acerca del partido contra el Xerez DFC y la posibilidad de haber jugado en Chapín "lo lógico era jugar en casa, todos los equipos quieren jugar sus partidos en casa, si pudieran hasta los de fuera los jugarían en casa. Es lo que comenté el otro día, si tenemos alguna posibilidad de hacerles daño será jugando aquí, en Chapín ganar sería prácticamente un quimera. En el partido de la primera vuelta, incluso con un jugador más, apenas se le pudo hacer daño; ellos tienen ese campo mamado".

Alineaciones probables

Guadalcacín: Lebrón, Gómez, Pablo Pérez, Rosales, Pulido, Fernando, Benítez, Marín, Juanjo, Fran Jiménez y Piñero o Robert.

Cabecense: Iván Casas, Alvi, Bucarat, Salas, Francis, Schuster, Guerra, Lolo, Jesús Mari, Juanan y Pepelu.

Árbitro: Alcaraz Yáñez.

Campo: Fernández Marchán (domingo, 12:00).