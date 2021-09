El Guadalcacín busca 'lo imposible' ante el Espeleño

El CD Guadalcacín afronta este domingo (21:30 horas) la vuelta de los cuartos de final de la Copa Andalucía contra el Atlético Espeleño, ante el que buscará una misión casi imposible, remontar el 4-0 del partido de ida disputado la pasada semana en Espiel, un choque donde todo lo que podía salir mal, salió mal.

El conjunto de Diego Galiano, más que buscar una remontada que sería épica, intentará recuperar las buenas sensaciones que traía de la pretemporada a dos semanas del inicio de Liga. Luego, en fútbol todo puede pasar y un buen resultado en el primer tiempo puede dar pie a soñar con hacer algo grande "aunque somos conscientes de que es dificilísimo", advierte el técnico guadalcacileño.

Esas sensaciones tienen que empezar por volver a hacerse fuertes en la parcela defensiva. Tras una primera media hora aceptable, el Guada se diluyó como un azucarillo en el tramo final, recibiendo dos goles seguidos, uno a balón parado en la salida de un córner y otro en un balón aéreo fatalmente defendido. Para colmo Copero era expulsado antes del descanso y en la segunda mitad el Espeleño ponía aún más tierra de por medio, de nuevo a balón parado en un lanzamiento de falta.

La fortuna no sonrió al Guada ni desde el punto de penalti, fallando Cristian la pena máxima que hubiera colocado el 3-1 en el electrónico y dar esperanzas para la vuelta, ya que la RFAF ha hecho caso omiso de la UEFA y la RFEF y valen doble los goles en campo contrario en caso de empate. Con el 4-0 en los minutos finales, cualquier atisbo de remontada obliga al Guada a apelar a la épica.

El técnico tiene la referida baja de Copero, sancionado con un partido por su expulsión y ha tenido la duda de Álex Medina, que ha entrado en la convocatoria pese a unas molestias en la rodilla. La lista la completan Migue, David (porteros); Juanma, Yuni, José Roldán, Benítez, Pablo Gil, Fernando, Elías, Currito, Adri, Chuliki, Gómez, Peña, Cristian, Rubén y Luismi.

"Hasta el primer gol el equipo no estaba mal, pero después del primer gol fue un desastre. La expulsión también nos influyó y se cometieron errores que nos costaron caros. Todo lo que podía salir mal salió mal y lo que podía salir bien, nada. Pero bueno, mejor que nos pasen estas cosas ahora y no en Liga, nos tiene que servir para aprender y mejorar", reflexiona Diego Galiano.

El técnico piensa que la diferencia entre ambos equipos no es de cuatro goles, pero "el fútbol es un deporte de aciertos y errores y hay que saber sobreponerse de estos últimos, cometer los menores posibles porque hay equipos que te lo hacen pagar muy caros. Tenemos que corregir para que no nos resten confianza de cara a un futuro".

Al equipo le pide "intentar ganar, ir a muerte porque la liga está a la vuelta de la esquina, es un partido que nos sirve para seguir ultimando cosas. Hacer las cosas bien, no conceder ocasiones, intentar dejar la portería a cero, que nos salga un buen partido e intentar ganarlo. ¿Remontada? Sabemos que es muy difícil, pero no imposible, pero es bastante complicado. Si nos metemos pronto en el partido, hacemos un par de goles en la primera parte a lo mejor podemos tener algo de esperanza, pero todos sabemos que es muy difícil porque el Espeleño es un buen equipo. Para que se dé una cosas de estas tenemos que hacer muchas cosas bien y que ellos no tengan su día, pero tienen experiencia y estas situaciones quizá las controlen un poco más".