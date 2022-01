El Guadalcacín estrena 2022 en cuadro ante el Bollullos

El Guadalcacín recibe a partir de las doce del mediodía en el Antonio Fernández Marchán al Bollullos, cuarto clasificado del Grupo 1 de la División de Honor, en un choque importante para los de Diego Galiano que, en caso de conseguir el triunfo, se colocarían a un punto de los onubenses.

Los guadalcacileños aspiran a iniciar el 2022 tal y como acabaron 2021, ganando para mantener una gran racha de resultados en la que sería la cuarta victoria de las últimas seis jornadas.

Si el momento deportivo del Guadalcacín es bueno, tanto igual se puede decir del Bollullos, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y que ha domicilio suma tres triunfos y dos empates en siete encuentros.

No obstante, el técnico azulón tiene todo un parte de guerra en forma de bajas. José Roldán, Elías, Cristian y Migue siguen lesionados; Luis Alvarado se ha marchado al Rota; Copero no puede jugar por asuntos laborales; y Rubén está de viaje. Además, Jesús López es duda, ya que ha pasado el COVID y no ha podido entrenar en toda la semana.

De esta forma, el técnico se ha visto obligado a llamar a seis juveniles para completar la convocatoria para el encuentro contra el Bollullos: Ricardo y David (porteros); Martínez, Curro, Dani, Lobo, Benítez, Juanma, Fernando, Pablo Gil, Adri, Juanca, Chuliki, Álex Medina, Moi, Peña y Benito.

Pese a todas estas bajas, Diego Galiano no pone ningún tipo de excusa y afirma que "con lo que hay vamos a ir a muerte, somos más de 11 de la primera plantilla, hay 18 jugadores en la lista con varios juveniles para competir y saldremos a por todas".