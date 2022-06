El Guadalcacín, a ganar al Espeleño o rezar

El CD Guadalcacín se la juega en su visita al Atlético Espeleño. Todo lo que no sea ganar al cuarto clasificado, que lucha por el ascenso a Tercera RFEF, significaría decir prácticamente adiós a la División de Honor. Los jerezanos afrontan el choque en puestos de descenso y a tres puntos del Egabrense, rival al que reciben la próxima semana en la última jornada, aunque también tienen por delante a la Lebrijana, que juega en el Pedro Garrido.

Paco Ávila, técnico guadalcacileño, asume que "estamos casi obligados a sumar los 6 puntos" que restan para salvar la categoría. "Quizá luego se den otros resultados, pero a priori tenemos que ganar estos dos partidos, no nos vale otra porque de lo contrario sería depender de otros resultados y la cosa se pondría muy fea y casi imposible".

El entrenador del Guadalcacín lamenta la mala suerte que acompaña al equipo en las últimas jornadas. "Los chavales están haciendo méritos para muchos más. Es increíble y surrealista lo que nos ha pasado en estos dos últimos partidos, teniendo muchísimas ocasiones y encajando tres goles cuando ni te tiran a puerta".

Para colmo, el Espeleño se está jugando el ascenso de categoría. A falta de dos jornadas es cuarto con un punto más que el Montilla y también está obligado a ganar: "Tenemos ese handicap, juegan en su campo, que estará espectacular de público. Llevan dos semanas seguidas sin sumar y saldrán a por todas. Nos la vamos a jugar en un campo muy difícil y en una situación que no es la ideal".

No obstante, Ávila señala que "salvo el día siguiente a la derrota contra el Montilla, he visto a los chavales enrabietados y con muchas ganas. Sigo pensando que ese partido si lo juegas diez veces ganas nueve, pero nos tocó no ganar y meternos en un problema gordo".

Salvo Elías, con una fractura en el codo de la que se recupera poco a poco, el Guadalcacín afronta el choque sin bajas y con la única duda de Pablo Benítez. El encuentro arranca a las siete de la tarde en el Municipal de Espiel con el arbitraje del jiennense Juan Carlos Prieto Martínez.