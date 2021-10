El Guadalcacín necesita sumar la primera victoria del curso ante el Peña Rociera

El CD Guadalcacín buscará este domingo (12:00 horas) en el Estadio Fernández Marchán la primera victoria de la temporada tras un inicio de temporada en la División de Honor en el que sólo ha sumado un punto en las dos primeras jornadas. Los azules inauguraron la 21/22 con un empate sin goles en casa ante el Chiclana y la pasada semana caían en Arcos (2-0) víctimas de dos errores a balón parado en los primeros diez minutos de partido.

Enmendar la plana, borrón y cuenta nueva y que el Peña Rociera pague los platos rotos es lo que pretende el conjunto que dirige Diego Galiano en el encuentro del mediodía de este domingo, que contará con el arbitraje del malagueño Francisco Javier Mora Díaz. Los nazarenos también atesoran un punto en una apretada clasificación por la parte baja de la tabla, ya que nueve equipos aparecen empatados. En el caso de los sevillanos, perdían 4-0 en su primer partido en Castileja de la Cuesta y empataban (1-1) con el Atlético Central hace siete días.

Diego Galiano sigue sin poder contar con los lesionados de larga duración Migue Díaz y Elías. El portero de Los Molares fue intervenido del tendón de Aquiles la pasada semana y estará varios meses de baja. Por su parte, el argentino se fracturó el codo, le retirarán la escayola la próxima semana y si todo ha ido bien no tendrá que pasar por el quirófano, por lo que en unas semanas podría estar a disposición del equipo.

La lista de convocados está formada por avid, Moi (porteros); Juanma, José Roldán, Lobo, Gómez, Benítez, Pablo Gil, Copero, Adri, Moi, Benito, Medina, Chuliki, Luismi, Rubén, Fernando y Dani Castro.

El técnico confía en remontar

Diego Galiano, técnico del Guadalcacín, confía en que su equipo comience a remontar el vuelo las próximas jornadas, empezando por el choque contra el Peña Rociera. El míster guadalcacileño no está descontento con el juego del equipo, pero señala que no se puede volver a cometer los errores defensivos que lastraron al equipo en Arcos: "El equipo estuvo bien, pero en esos diez primeros minutos nos hicieron dos goles a balón parado y aunque tuvimos algunas ocasiones no logramos meternos en el partido".

Precisamente, del Peña Rociera destaca que es un equipo "que te crea problemas a balón parado, por lo que tenemos que defender bien esas situaciones e intentar conceder las menos posibles".

Del rival, que sumó su primer punto hace siete días en su estadio frente al Atlético Central tras caer goleado en la primera jornada en Castilleja, apunta que "es un equipo parecido al del año pasado, tiene mucho oficio y maneja muy bien los tiempos de los partidos, juega directo y va al límite. Para mí, es el mejor equipo de la categoría haciendo ese juego", explica el técnico guadalcacileño.

El Guada no ha visto puerta en las dos primeras jornadas, pero Galiano está tranquilo porque "estamos creando situaciones de gol; si no las tuviéramos sí que estaría preocupado. Nos está faltando acierto. El día del Chiclana tuvimos algunas claras y contra el Arcos no acertamos ni debajo de la portería. Creo que es cuestión de tiempo".

Los azules necesitan sumar de tres para conseguir la primera victoria de la temporada "para coger confianza. Esto acaba de empezar, pero tampoco nos podemos descolgar", manifiesta el técnico guadalcacileño.