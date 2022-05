El Guadalcacín, obligado a reaccionar en casa de un Alcalá casi hundido

Las tres derrotas consecutivas contra Lebrijana, Jerez Industrial y Coria, líder de la categoría, han dejado sin margen de error al CD Guadalcacín, que sólo tiene un punto de ventaja sobre la Balompédica Lebrijana, decimotercer clasificado, y dos sobre el Atlético Central, que actualmente ocupa una plaza de descenso que se podría ampliar a ocho en función de si se produce o no un segundo ascenso del Grupo X de Tercera a Segunda RFEF.

El equipo que prepara Paco Ávila tiene este domingo (12:00 horas y arbitraje del malagueño Elías Haserfaty de Buyser) una buena oportunidad para cortar su mala dinámica en casa del Alcalá, antepenúltimo clasificado con 30 puntos y que a falta de 18 por disputar se encuentra con pie y medio en la Primera Andaluza sevillana.

El Guada atraviesa uno de los peores momentos de la temporada, que además se está viendo afectado por las numerosas bajas que acumula el equipo pedáneo, que no ha podido contar en los últimos partidos con jugadores tan importantes como Elías, Benito o Chuliki.

El Alcalá, casi hundido

Por su parte, el Alcalá afronta el encuentro tras caer la pasada semana con el Atlético Central, donde enterró buena parte de sus pocas opciones de luchar por la permanencia. Los sevillanos se aferran a una de sus últimas oportunidades y quieren aprovechar el mal momento deportivo del Guada, aunque con 30 puntos y a 10 de la salvación con 18 por disputarse lo tienen muy complicado.

Paco Ávila recupera efectivos y tanto Pablo Benítez como Chuliki han entrado en la lista de convocados. Esta próxima semana es la última hábil para realizar fichajes antes de las cinco últimas jornadas y el club azulón está buscando hombres que refuercen el ataque, aunque de momento no ha cuadrado ninguna incorporación.

El técnico sanluqueño del Guadalcacín confía en que el equipo corte la racha de tres derrotas seguidas. "Contra Lebrijana y Coria la imagen fue buena, aunque no pudimos sumar; mientras que con el Jerez Industrial no nos salió un buen partido". Y con respecto al Alcalá, señala que "es un equipo que ha sumado puntos con rivales potentes, cuenta con jugadores jóvenes y con buen trato de balón. Su clasificación no se ajusta a la realidad y espero un partido sufrido".

El Guada ha perdido la ventaja que tenía con respecto al descenso, aunque Ávila aclara que "creo que nunca hemos estado demasiado lejos. Sí es verdad que teníamos un colchoncito de puntos, pero la liga es muy igualada y hasta el séptimo clasificado lucha por la permanencia. Lo importante es que salgamos de esta racha de resultados sin pisar zona de descenso, sería bueno para la moral del equipo".