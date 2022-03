El Guadalcacín remonta al Castilleja y sigue en racha (3-2)

El Guadalcacín se ha impuesto por tres goles a dos al Castilleja en su último partido en el 'exilio' de Trebujena en un auténtico partidazo con alternativas y remontada de los de Paco Ávila, que suman la tercera victoria consecutiva tras las logradas en Dos Hermanas contra el Peña Rociera y la pasada semana en este mismo escenario del Antonio Temblador ante el Atlético Central.

Abría el marcador el Castilleja por medio de Lobo, empataba justo antes del descanso Elías y en la reanudación de nuevo Lobo ponía por delante al Castilleja. Pero el Guada, todo corazón y garra, remontó con los tantos de Fernando y Peña. Con este triunfo, los guadalcacileños se colocan con 34 puntos y dan un paso muy importante para firmar la permanencia en una temporada en la que la salvación está más cara que nunca.

El primero en acechar el área contraria fue el Castilleja en una contra que casi le cuesta al Guada el primer gol. Tras un saque de esquina favorable a los de Paco Ávila, el Castilleja recuperó en su propia área y lanzó arriba a Lobo, que se fabricó solito la ocasión. Se marchó de Álex Medina y antes de entrar en el área lanzó un zurriagazo que se fue a la derecha de la portería de David.

El Guada intentaba crear superioridades en la banda derecha con Álex Medina y las caídas de Chuliki, pero se mostró muy impreciso en el pase aunque a los 16 minutos lo intentaba con un disparo de Chuliki entre varias piernas de compañeros y de los visitantes, apareciendo en última instancia la mano del meta del Castilleja para abortar la ocasión.

El equipo sevillano lo basaba prácticamente todo en su hombre más adelantado, un Lobo que es el mejor delantero de la categoría con diferencia. Aparecería antes de la m media hora para establecer el 0-1 tras una jugada bien trenzada por el Castilleja en otra pérdida de los locales. El balón le caía finalmente a Lobo, que con la derecha batía a David.

No se amilanó el Guada, que buscó con insistencia el tanto del empate. Pudo llegar tras un lanzamiento de falta que José Roldán remataba al palo, aunque la jugada quedaba invalidada por fuera de juego. Apenas unos minutos después se repetía la jugada. Falta que saca en corto Benítez, centra Albert y Roldçan, con todo a favor, remataba de cabeza fuera.

Se veía venir el empate y llegó en un momento psicológico, justo cuando el electrónico reflejaba el minuto 45. La jugada la inició el Guada en un saque de banda puesto rápidamente en juego por Gómez. Fernando prolongó, Chuliki peleó con su par, ganando la línea de fondo y centrando al segundo palo, por donde apareció Elías para rematar de cabeza al fondo de las mallas.

Remontada en la 2ª parte

La segunda mitad no comenzó bien para el Guada, que encajó el segundo a los seis minutos de la reanudación en una desaplicación defensiva. No estuvieron atentos los jugadores en un saque de falta que le llegó en el pico del área a Lobo. El delantero buscó su derecha y lanzó ajustado al palo de David, que no pudo alcanzar el balón.

Reaccionó el banquillo local dando entrada a Benito y a Pablo Gil y estuvo a punto to de empatar el Guada en un centro de Álex Medina que Chuliki, absolutamente solo, remataba de cabeza a las manos de Sebas.

El partido se convirtió en un ida y vuelta y Lobo estuvo a punto de hacer el tercero de su cuenta goleadora tras rematar un centro desde la izquierda. Esta vez, David se hizo grande y detenía el remate del punta.

Podía marcar cualquiera y lo hizo el Guadalcacín en una jugada de casta de Benítez, que recuperó el balón cerca del área visitante. El centro lo bajo Fernando, que se fue en un palmo a trancas y barrancas de dos defensores y metía la puntera izquierda sorprendiendo a Sebas.

Completó la remontada el Guadalcacín con un gol de Peña a los 69 minutos. Benito, importantísimo desde su salida al campo, aguantó el balón y metió en profundidad al extremo. Aunque tenía varias opciones, eligió jugársela y su disparo raso pasó por debajo del cuerpo de Sebas, haciendo el 3-2.

Pasado el tiempo reglamentario, el Castilleja tuvo una ocasión muy clara para empatar, pero el remate de cabeza de Pedro lo sacaba a córner David en una gran estirada.