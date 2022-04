Guadalcacín vive una calurosa jornada de BTT

La buena climatología, tras las lluvias de los primeros días de la pasada semana, fue protagonista el domingo en Guadalcacín durante la celebración del 'III Rally XCO Centauro Go Bike by Reale Seguros', penúltima cita puntuable del Circuito Provincial de Cádiz BTT XCO 2022 y organizada por CD Centauro Go Bike. Un buen número de bikers de todas las categorías -más de 300- aprovecharon la jornada para probar uno de los recorridos más llamativos del calendario de pruebas provincial.

El evento comenzó con las habituales mangas de escuelas que sobre los recorridos de 1 km (promesa-principiante) y 2 km (alevín-infantil) demostraron habilidades sobre las dos ruedas. Posteriormente, se dio paso al trazado de 4,5 km diseñado por la organización para categorías a partir de cadete. Aquí, los obstáculos, las zonas peraltadas, los saltos y un tramo en espiral hicieron las delicias de corredores y espectadores.

En la primera manga sobre este recorrido absoluto la júnior Ángela Montes (Symisur Centauro Bikes) fue la mejor fémina, mientras que entre los máster masculinos el equipo Geebee Team Tierra Blanca dominó con las victorias de Jorge Millán y José María Guerrero en M-30 y M-40, respectivamente, siendo el vencedor en M50-60 el local Juan José Tamayo (Symisur Centauro Bikes).

La manga final deparó un gran espectáculo con la puesta en acción de los corredores de categorías cadete, júnior, sub23 y élite. Entre los que más vueltas completaron venció un perfecto conocedor del trazado como es el joven corredor sub-23 Carlos Martín (Symisur Centauro Bikes), quien literalmente 'voló' sobre el recorrido.

El delegado de Deportes de Guadalcacín, Salvador Ruiz, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida junto al responsable del CD Centauro Go Bike, Jorge López Janeiro y Sergio Castro, delegado en la provincia de Cádiz de la Federación Andaluza de Ciclismo.

Salvador Ruiz se mostró agradecido al club ciclista "por la extraordinaria labor que realizan, como escuela, pero también en la propia organización de eventos tan complicados como el que hemos vivido aquí, todos plenos de deportividad y de buen hacer en todos los sentidos".

Ganadores categorías

Promesa: Lucas Ramírez (Escuela Centauro Go Bike) y Lucía Saborido (C. de Ciclismo Estella Bike).

Lucas Ramírez (Escuela Centauro Go Bike) y Lucía Saborido (C. de Ciclismo Estella Bike). Principiante: José Castaño (C.D. Qalat Bike) y Lucía Berbegal (C.D. Guerrero Bike).

José Castaño (C.D. Qalat Bike) y Lucía Berbegal (C.D. Guerrero Bike). Alevín: David González y Lourdes Gómez (ambos de la Escuela Centauro Go Bike).

David González y Lourdes Gómez (ambos de la Escuela Centauro Go Bike). Infantil: Diego López (C.C. El Tourmalet Estepona) e Irene García (C.D. Actrion Torre del Mar).

Diego López (C.C. El Tourmalet Estepona) e Irene García (C.D. Actrion Torre del Mar). Cadete: Hugo Franco (Symisur Centauro Bikes) y Alba Fernández (C.D. Manuela Fundación).

Hugo Franco (Symisur Centauro Bikes) y Alba Fernández (C.D. Manuela Fundación). Júnior: Noé Delgado y Ángela Montes (ambos del Symisur Centauro Bikes).

Noé Delgado y Ángela Montes (ambos del Symisur Centauro Bikes). Sub-23: Carlos Martín (Symisur Centauro Bikes) y Paola Fernández.

Carlos Martín (Symisur Centauro Bikes) y Paola Fernández. Élite: Javier Periñán (A Pedales/Descanso Hércules) y Mirian Isabel Bulnes (C.D. Guerrero Bike).

Javier Periñán (A Pedales/Descanso Hércules) y Mirian Isabel Bulnes (C.D. Guerrero Bike). Máster 30: Jorge Millán (Geebee Team Tierra Blanca).

Jorge Millán (Geebee Team Tierra Blanca). Máster 40: José María Guerrero (Geebee Team Tierra Blanca).

José María Guerrero (Geebee Team Tierra Blanca). Máster 50-60: Juan José Tamayo (Symisur Centauro Bikes).

La siguiente prueba y última de esta competición será el 'VIII Rally XCO El Cerro' del 24 de abril en San Fernando.