El Guadalcacín recibe a La Palma en un duelo directo para asegurar la permanencia

Duelo entre rivales directos por la permanencia en el Fernández Marchán este domingo (12:00). El Guadalcacín recibe a La Palma en un encuentro vital de cara a las aspiraciones de los azules para alejarse de forma casi definitiva de los puestos de peligro. Los de Fran Ávila, que la pasada jornada arañaron un importante punto ante el UP Viso, atraviesan un buen momento y sólo han perdido un partido de los últimos seis que han disputado, en tierras onubeses ante el Ayamonte, segundo clasificado con los mismos 54 puntos que el líder Coria.

Guada y La Palma, separados por un punto en la tabla, se retan en un duelo que se presenta atractivo y abierto, ya que los de Cachola, que le ha cambiado la cara al equipo desde su llegada, apuestan por un fútbol combinativo y de toque, pero para esta cita no pueden contar por sanción con uno de sus pilares importante, el central Andrés Pavón, que ha anotado cinco goles, el último el del triunfo el pasado fin de semana contra el Atlético Central.

Por su parte, los guadalcacileños recuperan al también central Jesús López tras su lesión y vuelven a ser bajas una jornada más el atacante Chuliki, que sufrió una luxación de hombro ante el Torreblanca en casa, y el guardameta Miguel, que aún no está listo tras su operacion en el talón de Aquiles.

Paco Ávila, pese a su posición en la tabla, no se fía y adiverte que "de aquí al final vamos a repetir casi lo mismo todas las semanas, los partidos son todos importantes, son todos finales. Volvemos a jugar ante un rival directo y el margen de maniobra es escaso. Lo encaramos con muchas ganas, sabemos que no podemos fallar ahora que nos encontramos en una buena dinámcia. Queda mucha tela que cortrar, sumamos y sumamos y no nos despegamos. Va a ser un tramo final de competición muy duro".

De todos modos, resalta la capacidad de trabajo y sacrificio de su grupo y advierte que "los jugadores esán muy mentalizados, saben que nadie regala nada, que quedan once jornadas y no tenemos nada conseguido. Es cierto que nuestra posición es privilegiada si la comparamos con la de otros equipos, pero hasta que no logremos el objetivo de forma matemática no nos podemos ni confiar ni relajar, todo lo contrario, hay que apretar y apretar".

Por último, apunta sobre el rival que "es un buen equipo, con una concepción del fútbol totalmente diferente a la nuestra. Cuenta con futbolistas de calidad que le permiten hacer un juego de toque porque su campo se lo permite. Jugamos en casa y tenemos que aprovechar el factor cancha y el apoyo de la afición, como sucedió ante el Torreblanca. Hay que hacer bueno el punto en El Viso. Sería fundamental una victoria".