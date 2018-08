Guille se despide del XCD y se marcha al Rota

Xerez Club Deportivo y Guillermo Escribano han separado definitivamente sus caminos. El delantero jerezano se quedó la pasada semana sin ficha con el primer equipo y ayer se despedía de la entidad con un mensaje en una red social, en la que anunciaba su vuelta al Rota, precisamente club del que llegó la pasada temporada para jugar la última parte de la temporada con el club azulino. "Gracias por tanto... perdón por tan poco. Aunque seguro que es un hasta luego, gracias al @XerezCD_OFICIAL por dejarme volver a defender la camiseta del club que me dio la oportunidad de ser jugador profesional y darme las facilidades que me ha dado para irme al CD Rota. ¡¡¡Hasta pronto!!!".

Guille aterrizó en el XCD antes del cierre del mercado de invierno el pasado mes de enero para reforzar al equipo durante la segunda vuelta del campeonato. Jugó 8 partidos titular y salió 12 veces desde el banquillo. No tuvo más continuidad debido a que las lesiones no le respetaron. Ahora llega al Rota, con el que espera hacer una buena temporada a las órdenes de Romerito. El Rota ha configurado una plantilla de garantías no sólo para mantener sin problemas la categoría sino también para aspirar a estar en los puestos altos.