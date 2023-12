'Hat-trick' de campeonatos de Andalucía para el jerezano Ramón Romero

El jerezano Ramón Romero ha conquistado este fin de semana el Campeonato de Andalucía por equipos + 65 con el CT Oromana al imponerse al Club El Pitamos de Sevilla en un torneo que se ha disputado en la capital hispalense.

En un mes, Romero ha conseguido tres títulos autonómicos, ya que a esta última competición que se ha adjudicado hay que unir el primer puesto en +55 al derrotar en la final al Club de Tenis Real Betis por 3-2 y el máximo galardón en +60, al ganar también por un ajustado 3-2 al Club de Tenis Río Grande en el compromiso decisivo.

Estos logros no han sido los únicos del Tenis Oromana, entidad con la que compite el jerezano desde hace ya bastantes años. El club de Alcalá de Guadaíra también se ha proclamado campeón de Andalucía en +30 -en esta categoría no compite Romero- y se ha convertido en el único de nuestra comunidad autónoma que consigue cuatro campeonatos en un mismo año. Y aún puede sumar un título más en las próximas fechas, ya que el torneo en categoría +50 aún no se ha disputado.

Pero no todas son buenas noticias para el jerezano. La sobrecarga de partidos le han pasado factura y arrastra una lesión en los gemelos que le ha impedido participar en el Internacional de Veteranos de Sevilla ITF (Torneo del Circuito Mundial de Veteranos) que arranca este mismo lunes.

Romero se ha mostrado "decepcionado, ya que me hacía mucha ilusión participar en un torneo que gané hace cinco años. Estoy muy tocado y es mejor no forzar. La verdad es que no he parado de participar en torneos durante todo el año y mis gemelos lo han acusado".