Homenaje a Canito por su trayectoria el martes en el Fernández Marchán

Antonio Clavijo 'Canito' recibirá el próximo martes 12 de en el Fernández Marchán de Guadalcacín un merecido homenaje en reconocimiento a su trayectoria en el fútbol de la provincia, con más de 35 años ejerciendo. El acto consistirá en la disputa de varios encuentros entre diferentes equipos de fútbol base y un partido entre una selección de futbolistas veteranos que han pasado por Primera División y famosos y otra integrada por jugadores en activo que tienen o han tenido vinculación con el entrenador. Las dos selecciones será dirigidas una por el propio Canito y la otra por Sebastián Herrera.

El homenaje ha sido presentado este jueves en la del San José Obrero, uno de los clubes a los que más temporadas ha estado ligado el preparador jerezano. Las entradas cuestan, a modo de donativo, sólo dos euros y la recaudación la donará Canito al pequeño Hugo, que padece la enfermedad de Trevor. "Le pido a toda la gente del fútbol que colabore por él. A ver si podemos conseguir una taquillita importante", apuntó Canito.

San José Obrero, Federico Mayo, Nueva Jarilla, Guadalcacín, Pueblo Nuevo, Safa San Luis y Xerez DFC o San José del Valle entre muchos otros clubes, entre ellos todos por los que ha pasado el preparador jerezano, han querido poner su granito de arena en el homenaje.

Jugadores como Quique Romero, Mendoza, Poyatos, Pedro Ríos, Luna, Arteaga, Pepe Mejías, Escobar, Dani Zúñiga, Zurdo, Ramón Verdú o Miguel Ángel Rondán, aunque no puede jugar, estarán en el acto y "más sorpresas que no se pueden adelantar porque no están confirmados. Joaquín o Dani Güiza nos podrían acompañar igualmente".

Entre los toreros y los famosos, Víctor y Humberto Janeiro, el cantante Leo Bravo, Toni Casetas y el humorista Manolo Mármol. Ismael Jordi quiere acudir, pero aún no está tampoco confirmado.

Sebastián Herrera resaltó la figura de Canito y no dudó al afirmar que "ha dado mucho al fútbol y en los años en los que era muy complicado. Valoro mucho su trabajo, ha dado muchísimo al fútbol y estamos en deuda con él. Con este homenaje no le devolvemos todo lo que él nos ha dado, pero se sentirá querido y va a obtener una recompensa. Sabrá que todos le estamos muy agradecidos por lo que ha hecho. Sin este fútbol no existiría el fútbol profesional, esperemos que todo salga genial y sea afectiva".

Por su parte, un emocionado Canito quiso dar las gracias a todas las personas que han colaborado en este evento y a todos los clubes por los que ha pasado. "No tengo palabras para agradecer todas las muestras de cariño que me están mostrando. Soy un humilde entrenador, que empezó muy joven porque como futbolista era muy malo y estoy desbordado".