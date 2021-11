El gallito Huelva Comercio sólo puede con el Xerez CD en el último cuarto (64-85)

El Xerez CD Baloncesto realizó un buen partido ante el potente Huelva Comercio, que sólo pudo demostrar su superiordad en el último cuarto y acabó imponiéndose al combativo cuadro azulino por 64-85. Los 21 puntos de diferencia no reflejan lo igualado que resultó el encuentro durante los primeros 30 minutos, a los que se llegó con 55-58 y todo por decidir.

El cuadro de Gabo Loaiza volvió a demostrar su gran capacidad de juego durante la mayor parte del encuentro, aunque errores propios de la juventud de su plantilla y la buena actuación final de Huelva Comercio acabaron por decantar la balanza para el equipo visitante en un final de partido que se rompió por discutidas decisiones arbitrales.

El técnico xerecista Gabo Loaiza explica que "empezamos el último cuarto con una desventaja de sólo tres puntos y creyendo que puedes meterte en la lucha, pero el parcial de menos dieciocho fue demoledor. Con lo que tenemos es para estar orgullosos, con cinco júniors que han jugado de verdad, no han venido de relleno y eso es por el buen trabajo que se viene realizando con la cantera. La juventud tiene inexperiencia porque no se le da oportunidades y nosotros queremos dársela y el tiempo nos dará la razón".

Loaiza: "El equipo sabe competir, vienen cuatro partidos de nuestra Liga y hay que sacarlos adelante"

Loaiza destaca que se logró parar "la capacidad reboteadora ofensiva y la velocidad en ataque de Huelva Comercio los tres primeros cuartos y luego, las segundas opciones nos mataron junto a errores tontos en los tiros a canasta, no controlar el balance defensivo… Creo que hay que seguir trabajando en esos aspectos que son sólo de baloncesto. La semana pasada hubo más problemas de actitud y hemos vuelto por nuestra senda. Ahora, empezaremos a recibir buenas noticias con Eloy Herrera, que volverá a la dinámica de equipo, así como con Fernando Quero. Hemos conseguido cosas importantes con la aportación de los júniors que no juegan minutos de la basura, sino que, como en el caso de Migue Jaén, juegan con bola para ponernos por delante en el marcador".

El técnico del cuadro xerecista resaltó la actuación de su bloque, ya que "se ha vuelto a ver la cara real del equipo, muy luchador, capaz de no perder la cara al partido durante más de treinta minutos ante el campeón del grupo el año pasado. Y eso es posible gracias a seguir confiando en el Plan A, en seguir confiando en que con nuestras armas podemos ser competitivos, aunque cometamos errores de juventud que si no se experimentan no se corrigen". En concreto, corría el último minuto del tercer cuarto cuando Gabo puso en pista acinco júnior con disposición de dos tiros abiertos, pero terminaron perdiendo el balón.

Esa misma situación es aplicable a Anxo Iglesias, que la temporada pasada tuvo diez minutos en Liga EBA y sólo en este partido disputó 38. "Ahora es un jugador que tiene que liderar a un equipo. Hay que alabarlo y el tiempo nos dará la recompensa que nos merecemos. Ahora, de cinco partidos cuatro serán de nuestra liga y hay que intentar sacarlos y dar un paso adelante en rendimiento de juego".

Es de destacar la gran actuación de Santo Cabrera y de los júniors Mario Trillo, con 10 puntos y Pablo Gómez, que en los siete minutos que jugó logró anotar siete puntos.

Esta semana, el equipo de Gabo Loaiza se juega gran parte de sus opciones con el primero de cuatro enfrentamientos con conjuntos de su liga y el primero de ellos es frente a CB Coria el próximo sábado en Polideportivo Ruiz-Mateos.