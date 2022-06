El jerezano Hugo Franco, campeón de la Copa de España en categoría cadete

Hugo Franco, ciclista jerezano Symisur Centauro Bikes y con un futuro enorme, se ha proclamado campeón de la Copa de España XCO Cofidis en la localidad granadina de Baza, donde se ha celebrado la prueba final del campeonato. Tras cuatro citas celebradas, el municipio granadino ha puesto el broche de oro de la competición. Valladolid, Alpedrete, Sabiñánigo, Cala Ratjada y Baza han ofrecido un fantástico espectáculo a los aficionados que han presenciado esta edición de la Copa, convirtiéndola un año más en la referencia del cross country olímpico nacional.

El Gran Premio David Valero ha recibido una gran expectación de público local que se ha acercado al circuito para apoyar al flamante bronce olímpico, quien ha sido profeta en su tierra y se ha llevado la victoria con comodidad sobre David Campos y Ever Alejandro Gómez. En un circuito que conoce a la perfección, el corredor bastetano impuso un fuerte ritmo desde el principio que apenas pudo aguantar una vuelta su compañero del BH. La ventaja del campeón de España ha ido aumentando vuelta tras vuelta y las posiciones ya se han decidido prácticamente a mitad de carrera. Jaleado por el público local, David Valero ha cruzado la línea de meta con un tiempo de 1:17:52, aventajando a David Campos en 1:27 y al boliviano Ever Alejandro Gómez en 3:30. Axel Roudil-Cortinat, quien no estuvo presente, se lleva la competición y David Campos se convierte en el mejor sub-23.

En categoría cadete, hasta nueve corredores optaban a la victoria final, siendo Hugo Franco el que se ha llevado el gato al agua, proclamándose de nuevo ganador de la Copa de España. El jerezano ha ganado con comodidad con Tomás Pombo y Alejandro García, segundo y tercero, respectivamente. En el campeonato, Franco ha sumado 688 puntos por los 680 de Tomás Pombo. En la carrera, Hugo Franco dominó de principio a fin, sacando en línea de metas un minuto y catorce segundo a Pombo y casi tres minutos al tercero.

No ha sido un campeonato fácil para el ciclista del Symisur Centauro Bike. Franco sólo pudo ser décimo en la primera prueba celebrada en Valladolid debido a una avería y se perdió la tercera en Sabiñánigo por enfermedad. Sí estuvo en lo más alto del podio en Alpedrete y en Cala Ratjada, lo que le daba opciones de título en caso de ganar en Baza.

Por otro lado, la jerezana Alba Fernández ha acabado en la tercera posición de la categoría cadete con un total de 719 puntos. La ciclista del Manuela Fundación acabó quinta en la cita celebrada en Baza y ha subido al podio del campeonato tras la ganadora, Aroa Otero, y la segunda clasificada, Silvia Cuatrecasas.

La también ciclista del Symisur Centauro Bikes Cristina Barberán se ha proclamado campeona de la Copa de España de XCO en la categoría de M40 tras sumar 650 puntos, 50 más que Veerle Cleiren.