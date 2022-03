Importante empate del Jerez Industrial en Montilla (0-0)

El Jerez Industrial ha conseguido un importante punto en su visita al Municipal para rendir visita a un Montilla, que se encuentra en la parte cómoda de la tabla y que como local es uno de los mejores equipos del grupo.

Los blanquiazules siguen sin sumar de tres -encadenan cinco jornadas sin vencer-, pero esta igualada es de mérito, les sirve para recuperar sensaciones y afrontar con más garantías el partido del próximo fin de semana en el Pedro Garrido frente al Atlético Espeleño, cuarto en la tabla. En estos momentos, ocupa el puesto 13º con los mismos 27 puntos que el Chiclana y la Peña Rociera.

El cuadro industrialista realizó un buen partido a nivel defenivo y dispuso de oportunidades para haber resuelto el choque a su favor, pero la pelota no quiso entrar. Incluso, reclamaron gol en un saque de esquina en un balón que el portero pudo sacar de dentro de su meta.

Rivas: "Merecimos más"

Javi Rivas, técnico blanquiazul, ha valorado de forma positiva el punto y hasta lo considera "un resultado corto. Hemos hecho un partido muy serio, sabíamos a lo que veníamos y tuvimos tres o cuatro ocasiones que pudimos materializar, pero la pelota no entró. En una en un saque de esquina, me dicen los jugadores que el portero la sacó de dentro, aunque yo desde mi posición no la pude ver. Tuvimos oportunidades para habernos llevado los tres puntos".

El portuense se mostró "contento con el trabajo y el derroche físico que han realizado los futbolistas, han estado tácticamente muy bien posocionados y se han dejado la piel en el campo. Así es complicado que perdamos un partido".

Rivas detalló sobre el choque que "atrás no dimos concesiones, apenas nos generaron peligro y jugaban en casa. Metían muchos balones arriba y sacaron al final a jugadores con altura a ver si en las segundas jugadas nos hacían daño, pero en el trabajito ese y en el juego aéreo en bastantes fases del partido fuimos superiores, supimos estar e intentamos que no hicieran su fútbol".

El próximo rival del Jerez Industrial es el Atlético Espeleño y la principal preocupación del técnico es "recuperar a los jugadores tocados y saber dónde vamos a entrenar porque, por lo visto, el césped del Pedro Garrido está quemado. No sé si nos van a dejar entrenar allí o no, necesitamos hacerlo un par de días en césped natural. Es vital que todos los futbolistas estén bien para que suba el nivel y exista más competencia, pero los chavales que han jugado aquí lo han hecho fenomenal".

Adri Domínguez se estrenó como titular y Rivas estima que "ha estado sobresaliente. Es un chaval que acaba de incorporarse esta misma semana, era su primer partido con nosotros, se ha adaptado bien al equipo y a sus nuevos compañeros. Es un futbolista de superior categoría, sabemos que nos va a dar un plus en defensa. Hemos vuelto a dejar la portería a cero y eso lo firmo de aquí al final de temporada. Adri ha estado impresionante, igual que David, Parra, Kevin, Juanjo, Piñero... Nombrar a un futbolista solo sería injusto. Le pedí a Pulido que hiciese de lateral izquierdo porque no teníamos y lo ha hecho impresionante. Es para dar un sobresaliente a todos. El mal sabor de boca que me queda es no haber sumado de tres para no quedarnos descolgados".