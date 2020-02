Indignación en El Torno por el arbitraje de Pan Fernández

En el CD El Torno hay una gran indignación después del arbitraje del jerezano Rafael Pan Fernández en el partido de este domingo que enfrentó al equipo de la pedanía jerezana contra el San Bernardo, encuentro que acabó con empate a uno. El 'trencilla' expulsó con roja directa al local Ezequiel y al visitante Julio y antes del descanso, por doble amarilla, al también local Andrés. El Torno jugó con nueve toda la segunda parte y aguantó el 1-0 hasta el minuto 96, cuando el San Bernardo empató "fuera de tiempo, porque el descuento era de cinco minutos, y tras un córner que no fue", asegura el técnico local, Toni López, quien también resultó expulsado.

Sin embargo, lo más grave es lo que reflejó el árbitro en el acta a la conclusión del encuentro. Pan Fernández resalta que Toni López lo llamo "hijo de puta" y además asegura que golpearon la puerta del vestuario y que al término del partido había unos 20 aficionados esperando fuera, por lo que llamó a la Guardia Civil, personándose cuatro efectivos porque el alcalde de la pedanía también solicitó presencia policial a instancias del colegiado.

"Le digo que él solito se ha cargado el partido, pero es mentira que le dijera hijo de p..."

Toni López desmiente categóricamente el insulto que refleja Pan Fernández en el acta: "Lo que dice este señor en el acta es mentira, pero lamentablemente es su palabra contra la mía y ya sabemos lo que pasa en estos casos. Soy consciente de que me van a caer varios partidos, pero al menos tengo derecho a defenderme de algo que es absolutamente mentira. Lo peor es la sensación de indefensión que tienes".

El técnico tornense explica que ya antes del partido no le gustaron cosas: "El árbitro nos llama a mi capitán y a mí a su vestuario y nos pide que le ayudemos. ¿Que le ayudemos a qué? Al entrenador contrario no lo llama. ¿Qué piensa, que un partido en El Torno es una guerra? ¿Qué pensarían de mí si antes de un partido entro y pido al árbitro que me ayude?" se pregunta López.

"No nos pita tres penaltis clarísimos, sobre todo una mano que me reconoce que existe"

El arbitraje durante el partido no hizo sino confirmar sus sospechas: "Hay una tángana y expulsa a un jugagor mío y a otro de ellos. Hasta ahí, bien. Luego nos deja con 9 y no nos pita tres penaltis clarísimos, sobre todo una mano que me reconoce que existe pero que no pita porque dice que hay una circular nueva. La mano la tiene separada del cuerpo y corta una jugada de peligro".

El remate llega en el tiempo de descuento y el empate del San Bernardo: "Da cinco minutos de descuento, pero nos empatan en un córner que no es y en el minuto 97. Acaba el partido y hablando con él le digo que él solo se ha cargado el partido, pero en ningún momento lo insulto. Luego charlamos de nuevo en su vestuario, como testigos está el alcalde y los guardias civiles que él había llamado. Cuando llego a casa es cuando veo todo lo que refleja en el acta. Estoy indignado".

"Lo peor de todo es la sensación de indefensión que tienes. Es mi palabra contra la suya"

El técnico apunta que "nos cuesta mucho ganar los partidos, Julio se ha ido a Menorca, Juampe a Mallorca; Iván se lesionó la rodilla y a ver para cuánto tiene; vamos a ver la sanción que le cae a Ezequiel... Parece que molestamos ahí arriba", sentencia un técnico que espera que haya sido el último partido que les pita Pan Fernández esta temporada.