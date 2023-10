Insultos racistas al jugador del Ayamonte Caicedo en Coria

El jugador del Ayamonte Jorge Caicedo sufrió insultos racistas durante el partido que su equipo disputó este fin de semana en el Estadio Guadalquivir de Coria, encuentro que acabó con victoria del equipo onubense por la mínima (0-1). El futbolista tuvo que ser atendido en los vestuarios por una crisis de ansiedad debido a estos insultos.

El Ayamonte ha lamentado este incidente provocado "por un único aficionado" del Coria y el club sevillano, además de condenar los hechos, ha señalado que va a poner todo de su parte para que "este individuo" no pise más el estadio de la ribera del Guadalquivir.

"El Ayamonte C.F. rechaza todo tipo de expresiones y comportamientos racistas en el ámbito del deporte y de la vida en general, como los hechos lamentables y desafortunados comentarios dirigidos en el partido de hoy contra nuestro jugador Jorge Iván Caicedo", ha indicado el club onubense en un comunicado.

"Los insultos han sido desde una zona de la grada realizados por un único aficionado, el cual no ha podido ser identificado por marcharse rápidamente tras finalizar el partido. Hay que decir que la actitud de tal persona no representa a la afición del club histórico y centenario al que nos enfrentamos. Desde la Junta Directiva queremos mostrar todo el cariño y apoyo a nuestro jugador Caicedo".

Respuesta del Coria

El club sevillano ha respondido rápidamente a los insultos recibidos por Caicedo: "Desde el Coria, lamentamos el incidente ocurrido en el partido frente al Ayamonte, en el que un aficionado profirió desafortunados y lamentables comentarios contra el jugador Caicedo. El Coria condena cualquier comportamiento racista y xenófobo, aunque sea de forma aislada, como es el caso, por no tener cabida en los valores que representan el fútbol y nuestra entidad. Queremos dejar claro que el comportamiento de este individuo no representa para nada a la afición del Coria y avergüenza a una afición centenaria que no comparte este tipo de actitudes.

"Manifestamos nuestra más firme y unánime condena ante el hecho ocurrido que atenta contra los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y procederemos a poner todo nuestro esfuerzo en conocer la identidad del protagonista para impedirle que vuelva a realizar actos de esta índole en nuestro Estadio Guadalquivir. Por último, queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo al jugador Caicedo y a un club hermano como es el Ayamonte".