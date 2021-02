"El primer culpable soy yo, pido perdón al club y a la afición"

Javi Rivas no pudo debutar con victoria en el banquillo del Jerez Industrial, que se vio sorprendido por el CD El Torno y aunque sigue segundo, ahora está a tres puntos del Xerez DFC B, con el que se medirá en la última jornada de liga regular.

El técnico portuense afirmó irse "jodido" por la derrota, pero confía en remontar el vuelo porque "hay plantilla para ascender" aunque la ve "descompensada, con mucha gente en determinadas zonas y menos en otras". A Rivas le gustó su equipo "en horizontal", pero reconoció que "nos faltó ser más profundos". En esos aspectos quiere incidir en los días que tiene ahora por delante para preparar el partido en Ubrique: "En 24 horas no ha habido tiempo para más, no soy el hada madrina de Cenicienta", apostilló.

El Jerez Industrial sufrió la tercera derrota consecutiva y la cuarta en los últimos cinco partidos, echando por tierra una cómoda ventaja de 7 puntos. El técnico ve a sus jugadores atenazados por la responsabilidad: "Hay ansiedad. Los futbolistas están deseando darles un triunfo al club y a la afición, salieron con ganas pero con el gol el espíritu decayó y el segundo fue un mazazo. El aspecto psicológico es muy importante y por muy veterano que seas te afecta".

Con un único entrenamiento antes de afrontar el choque con El Torno, Rivas pidió a sus jugadores "bajar la pelota al suelo y tocar. Hemos estado bien en el juego horizontal y tuvimos ocasiones, pero nos faltó ser más profundos. Hice cambios y el primer culpable soy yo, que he movido mal las piezas. Pido disculpas a la afición y al club, vengo con muchas ganas y una ansiedad tremenda de fútbol, pero ha sido todo muy precipitado. Ahora tenemos diez días y ahí si que vamos a intentar cambiar la dinámica de esta situación". El técnico advierte de que "seguimos dependiendo de nosotros para ser primeros. La de Ubrique es otra final y hay que ganar sí o sí, el ascenso no se consigue ni en agosto ni en febrero y estamos en una situación bastante buena porque dependemos de nosotros".

Y sobre la plantilla, el técnico afirmaba que "hay mucha plantilla para esta categoría, en conjunto de lo mejorcito que he tenido con diferencia. Hay 24 futbolistas y la mayoría está para jugar, que estén en forma o no ahí no entro porque no he podido aún verlo. ¿Qué ocurre? Hay una plantilla muy buena pero muy descompensada, hay mucha gente en una determinada zona y menos en otra. Pero con esta plantilla se puede ascender sin ningún problema. Con plantillas con menos nivel he ascendido".