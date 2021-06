Javi Rivas, entrenador del Jerez Industrial, espera con ilusión la final por el ascenso a División de Honor que su equipo disputa este sábado en el Antonio Gallardo. El técnico portuense confía ciegamente en su plantilla y espera "lograr el ascenso por Pedro, que está muy presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Era su ilusión y lo merece, desde ahí arriba seguro que nos empuja en los momentos complicados que podamos tener durante el partido. Las palabras sobran para referirnos a él".

–¿Se les ha hecho larga la espera?

–Teníamos muchas ganas, el equipo ha hecho una buena temporada y merece disputar la final, que era el objetivo que se marcó el club al principio de la campaña. El equipo está bien, nos encontramos en línea ascendente y si estamos concentrados, podemos plantarles caras y dar mucha guerra. Hay que tener tranquilidad, paciencia, no bloquearnos, dejar a un lado la ansiedad y mirar al cielo en los momentos complicados. Tenemos noventa minutos para ganar y si no podemos hacerlo, una prórroga.

–¿Cómo han preparado el encuentro?

–Nos hemos volcado en el plano psicológico, que es muy importante. Los que sean más fuertes mentalmente tienen mucho ganado. Nos pasa a todos, a mí me expulsaron en mi primera experiencia de este tipo. Los nervios los tenemos que templar. Tenemos que tenerlo todo controlado, hay que saber gestionar tanto el ponerte por delante en el marcador como el ir perdiendo o jugar con el empate... Todo suma, un penalti, una lesión, una expulsión... Hay cosas que no se pueden controlar, pero lo que depende de nosotros creo que lo hemos trabajado bien.

"Las reglas de competición no se pueden cambiar una vez comenzada, no es normal lo del coeficiente"

–¿Qué opinión tiene sobre la última decisión de la Gaditana en cuanto al coeficiente a aplicar?

–En ese tema no vamos a ni a entrar, no podemos modificar ese criterio y sólo nos queda luchar para intentar ganar. No merece la pena gastar energías sobre algo que no podemos cambiar. Lo que hay es lo que hay y lo que a ellos les puede parecer justo a nosotros nos parece injusto. Lo único que decimos es que las condiciones en las que vamos a competir no son las mismas. Además, hay algo evidente, las reglas de competición no se pueden cambiar una vez comenzada y menos a falta de tan pocas jornadas. Es una auténtica locura lo que ha pasado, me parece de mal gusto que no estén claras las cosas y que se cambien a última hora.

–¿Qué le parece el Balón de Cádiz?

–Es un buen equipo, que está ahí por méritos propios y esta temporada cuenta con jugadores más experimentados entre comillas para lo que es un filial. Tiene ocho o nueve futbolistas de 24 o 25 años y le dan un plus. Intentaremos contrarrestar sus puntos fuertes y explotar los nuestros. De todos modos, respetando siempre al rival, al que tenemos muy estudiado, y destacando su gran nivel, estamos centrados en nosotros mismos. Si nosotros somos capaces de hacer nuestro fútbol, podremos disfrutar y lograr algo importante.

–El fallecimiento de Pedro, ¿cómo está afectando al equipo?

–El día del partido con El Tesorillo en casa lo pasamos muy mal, no sé ni cómo jugamos ni cómo ganamos. Ese día nos mermó y nos hizo mucho daño, los chavales estaban destrozados, nerviosos, eso fue para vivirlo. A ver si Pedro desde ahí arriba nos ayuda y podemos consumar su sueño para dedicárselo. Estaba ansioso por subir de categoría y los jugadores lo saben. Es un plus de motivación, de superación. Si llega un momento en el que nos sintamos saturados, nos dará fuerzas.

–La afición se ha volcado...

–Están todas las entradas prácticamente vendidas, nuestros seguidores se han volcado y estamos muy agradecidos. Hasta se presentaron en el entrenamiento del jueves para apoyarnos... Entre todos tenemos que sumar...