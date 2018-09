Javi Rivas no se resigna

El Guadalcacín comenzó ayer a preparar el partido que el próximo domingo le enfrentará en el Fernández Marchán (12:00 horas) al Utrera, verdugo del Xerez DFC el pasado sábado en el San Juan Bosco, campo en el que Javi Rivas estuvo presente para 'espiar' a los sevillanos.

El técnico del Guadalcacín acudió ayer a la tertulia de Canal Sur Radio, donde repasó el partido de su equipo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, con derrota 3-0 ante los de Paco Peña: "En el minuto 3 ya habíamos encajado el primer gol en una jugada que nos cogieron de brazos cruzados. Luego nos rehicimos pero el segundo gol antes del parón que hizo el árbitro (para hidratación de los jugadores por el calor) fue un mazazo y a partir de ahí hasta el descanso fue una agonía", señaló.

En el club me dicen que el presupuesto está por las nubes y que si hay que traer hay que echar a otro"

El Guada no ha comenzado nada bien la temporada. Suma dos derrotas ante Gerena y Sevilla C y además sufre una auténtica plaga de lesiones. La lista es casi interminable: Jesús de Gaspar, Rosales, Juanma Carrasco, Diego Galiano, Ayala, y Ángel, este último baja para lo que resta de temporada al marcharse a jugar a Ibiza. Con esta papeleta, los jerezanos acabaron en Sevilla jugando con tres juveniles y el míster pide refuerzos aunque la condición que le ha puesto la directiva es que antes de entrar hay que dejar salir: "El presidente es consciente como yo de lo que hay y sabe que hay que reforzar la plantilla y traer gente importante; hay que traer un par de futbolistas veteranos que sepan de qué va esto pero desde el club dicen que el presupuesto está ya por las nubes y que si queremos traer a alguien hay que echar a otro. Necesitamos efectivos y más cuando no tenemos todas las fichas cursadas", apuntó. "Yo vengo a trabajar, sé dónde estoy y los futbolistas que tengo aunque creía que iba a tener una plantilla un poquito más competitiva, pero el mercado se ha disparado este año y todo el mundo loco se ha vuelto loco, todos quieren subir y va a ser muy complicado. Habrá equipos que van a llevarse una sorpresa porque todos no podrán estar arriba y estoy hablando de equipos con presupuestos bastante altos. Y eso va en detrimento nuestro. Antes el Guadalcacín era un equipo muy apetecible y ahora nadie o casi nadie quiere jugar aquí en Tercera. Antes había 30 o 40 haciendo la pretemporada y este año éramos 12 o 14. Cuando hablamos de cantidades económicas, lo que ofrece el Guada es irrisorio con respecto a otros equipos".

El inicio del campeonato está siendo de todo menos fácil: "Tenemos muchas bajas y el inicio para mí está siendo agonizante porque quien se lleva los problemas a casa es el entrenador. Uno busca soluciones pero cuando no hay efectivos cuesta bastante más". Rivas ha visto 'in situ' los dos partidos que ha jugado el Utrera y lo tiene perfectamente estudiado: "Me los conozco jugador por jugador, vamos a ver dónde le podemos hacer daño porque es el equipo que más me ha gustado de los que he visto hasta ahora".

Pese a todos estos problemas, el entrenador guadalcacileño espera que poco a poco pueda ir recuperando efectivos y además confía en hacer del Marchán un fortín: "En nuestro campo podemos suplir la calidad con el físico porque es un campo donde las diferencias no se notan tanto. Nos tenemos que hacer fuertes en nuestro campo y aprovechar sus dimensiones reducidas para obtener los primeros puntos esta semana".