Selu mantiene a los industrialistas en la pelea (1-0)

El Jerez Industrial ha derrotado al Balón de Cádiz gracias a un tanto de Selu en la recta final de la primera mitad y se mantiene en la pelea por la cuarta plaza, a dos puntos del Bazán (46), que se aúpa a zona de fase de ascenso gracias a su mejor diferencia de goles (+20) con Ubrique (+18) y Villamartín (+13).

Tras caer en San Fernando, el partido contra el Balón era vital de cara a mantener la esperanza de jugar la fase de ascenso a División de Honor. De hecho, una derrota hubiera supuesto casi decir adiós a las opciones. Con 24 puntos aún por disputar, los blanquiazules están a solo dos puntos y se la volverán a jugar el próximo domingo en terreno de juego villamartinense.

Juan Luis Aguilocho apostó en el once por Nando en el lateral derecho como principal novedad con respecto a partidos anteriores. Arriba repitió Pascu, a quien no le gustó nada ser sustituido pasada la media hora por Morlán. Sin embargo, el cambio no pudo ser más providencial, ya que en su primera acción, el delantero habilitaba a Selu para hacer el único tanto de la tarde.

El choque comenzó con una clarísima ocasión para los locales. No se había llegado al segundo minuto cuando Álex Rodríguez estuvo a punto de aprovechar un rechace de Domingo en un saque de esquina. Sin embargo, el balón se acabaría estrellando en el palo izquierdo de la meta defendida por Rubén.

Kevin y Jesús Vega bajaban prácticamente hasta posiciones defensivas para iniciar el juego, pero costaba un mundo conectar con los hombres de arriba. Fueron minutos insulsos que rompió el visitante Álvaro con un 'slalom' sorteando a un par de contrarios y lanzando a las manos de Adri (14'). Apenas dos minutos después, un centro desde la izquierda lo cogía Ángel y disparaba a la base del palo izquierdo de Adri, estirándose el meta para atrapar en dos tiempos. La réplica la dio Pascu con un disparo algo esquinado que Rubén mandaba a córner (29'). En el 35', Morlán sustituía a Pascu y un minuto después luchó un balón largo al que llegó algo trastabillado, pero tuvo tiempo de aguantar el balón y ver a su compañero Selu entrando solo por la derecha; el pase fue perfecto y el atacante aprovechó el regalo para hacer el 1-0, resultado con el que se llegó al descanso.

En la reanudación, Juanma Cruz introdujo tres cambios y el Balón siguió dominando aunque sin apenas crear peligro pese a los intentos de Medina por la izquierda. La sentencia pudo llegar en el 57' tras una buena jugada de Rober y un pase de Falcón a la espalda de la defensa por donde entraba Selu solo y aún más solo estaba Morlán para embocar; sin embargo, el extremo estuvo horrible en el pase, yéndose la ocasión al limbo.

En los minutos finales, el Jerez Industrial se echó atrás, manteniendo el orden y la seriedad en defensa, sin pasar los agobios de quince días antes contra el Tesorillo. Pese a ello, el Balón pudo empatar a cinco minutos del final en un disparo de Roque que tocó Kevin -que jugó la última media hora de central- y que tras hacer parábola se estrelló en la parte de arriba del larguero.

El partido acabó con los aficionados del Industrial conteniendo la respiración. Álvaro se quedaba solo con metros por delante para llegar al área y Manolo llegaba desde atrás para tocar la pelota lo justo y desbaratar el peligro.