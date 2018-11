El Jerez Industrial puede con el líder (1-2)

El Jerez Industrial dio la campanada ante el líder. El equipo de Paco Cala superó al Balón por 1-2 en un buen partido, en el que todos los goles llegaron en la primera mitad. Pascu hizo el 0-1 en el ecuador del primer tiempo, Javi Falcón amplió la ventaja en el 36’ y los locales recortaron en el 43’. El Industrial está octavo en la clasificación, a tres puntos de la cuarta plaza.

Paco Cala, técnico industrialista, resaltó que “la victoria ha sido muy importante porque veníamos en una línea de trabajo notable. Ante el líder y ante un equipo que no había perdido, en la primera parte les superamos en todo, llegando a puerta, con las líneas juntas y no dejándoles espacios. La jugada del 1-2 lo rompió todo porque fue fuera del área. No sé si ha sido un mal arbitraje o que estaba demasiado pendiente de nosotros, porque nos llevamos todas las tarjetas, todas las faltas... El penalti les metió en el partido. En la segunda parte, lo intentaron, nosotros tuvimos alguna opción y ellos, a medida que iban pasando los minutos iban encontrando menos espacios. Fuimos el equipo que queremos ser. Nos pusimos el mono de trabajo y no les dimos concesiones, salvo un despiste que cometimos al final”.

Paco Cala "Fuimos el equipo que queremos ser; el equipo ha estado bastante bien y también ha crecido de forma fantástica, estoy contento”.

El preparador blanquiazul, tras ganar al líder, también lamentó “los dos puntos que se nos escaparon al final ante el Bazán porque lo hicimos todo para ganar y un rebote nos condenó. Tendríamos que llevar dos puntos más. Sólo tuvimos una pájara el día del Algeciras, en el resto de encuentros hemos competido y cada vez recuperamos a más gente. Manolo y Álex Rodríguez han estado espectaculares, ya tienen ritmo”.

El técnico del cuadro industrialista terminó expulsado y bastante enfadado con la labor del árbitro. “Nos ha enseñado tarjetas a casi todos y a mí me expulsa porque le he dicho, 'árbitro, eso no es tarjeta'. Es lo que ha puesto en el acta pero dice que se lo he comentado gritándole. El árbitro ha estado muy condicionado, no sé si por el ambiente o por ser la ciudad deportiva del Cádiz. No tengo ni idea, pero, insisto, ha estado muy condicionado. A pesar de ello, hemos solventado bien el partido y el suyo. No caímos en provocaciones ni protestamos ni nada. Al final, el equipo ha estado bastante bien y también ha crecido de forma fantástica, estoy contento”.