Carlos Calvo: "Han hecho un gran esfuerzo, estoy muy contento de estar aquí"

Carlos Calvo ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Estadio Pedro S. Garrido como nuevo jugador del Jerez Industrial. El centrocampista madrileño ha mostrado su alegría por llegar a un club histórico como es el blanquiazul, asegura que llega para contribuir a que el equipo logre los objetivos y "si se puede, meternos arriba" e intentará aportar su juego y también ayudar a los más jóvenes con su demostrada experiencia.

El nuevo jugador industrialista ya tuvo la oportunidad de conocer a sus compañeros y al míster Javi Rivas en el entrenamiento del lunes y quedó gratamente sorprendido del nivel de la plantilla. Sus primeras palabras como jugador del Industrial fueron para explicar cómo se fraguó su fichaje: "Ya tenía ese pequeño mono de sentir lo que hemos sentido toda la vida. Fernando se puso en contacto conmigo, demostró mucho interés, han estado muy encima y eso a todo el mundo le gusta. La idea la tenía clara, ya lo he repetido en otras ocasiones, que con el tema del COVID la familia para mí es lo primero y decidí estar por aquí cerca, han demostrado mucho interés y eso ha sido fundamental. Conozco la ciudad perfectamente, sé a qué club llego, tengo muchos amigos y compañeros que han estado aquí y me han hablado muy bien de ellos, sé cómo se están haciendo las cosas aquí, conozco las instalaciones y sé que han hecho un gran esfuerzo y eso es de valorar. Ahora nos toca a nosotros responder y poder darles esas alegrías que todos queremos".

Calvo militó la pasada temporada en el Xerez CD, con el que se quedó a un paso del ascenso a Segunda RFEF y su salida de la entidad fue abrupta tras comunicarle el club su despido a finales de agosto. Pese a esos sinsabores, afirma que "la ilusión siempre la tengo. Hay mucha gente que con esta edad (36 años) sigue teniendo ilusión y yo soy uno de ellos. Me gusta mucho esto. Los acontecimientos de los últimos meses no han sido los mejores. Con estas edades uno no está en el mismo nivel que estaba antes, pero eso no tiene nada que ver para lo que ocurrió. Las ganas de poder seguir sintiéndose futbolista son más fuertes, se resetea un poquito, se empieza de nuevo y estoy contento e ilusionado".

Además, el jugador llega a una entidad histórica en el balompié jerezano: "Sin faltar al respeto a nadie, tenía claro dónde quería seguir los años que me quedan de fútbol y el Jerez Industrial no es un recién nacido ni un equipo menor. Es un club que tiene muchos años, abonados, estadio propio, sé cómo hacen las cosas. Era una de las opciones, se ha llegado a un acuerdo y estoy muy contento por poder estar aquí".

Carlos realizó la pretemporada con el Xerez CD, pero tras su salida del club xerecista no ha entrenado con otro equipo y cree que le harán falta tres semanas para estar en condiciones óptimas: "Habría sido ideal que esto se hubiera producido antes para estar cerca del nivel óptimo que se pide para poder competir. No llego mal, pero lógicamente tendrán que pasar un par de semanas o tres para poder estar en un tono adecuado para poder ayudar a los compañeros. Espero estar en dos o tres semanas a un nivel adecuado, a cuidarse, a cerrar el pico, entrenar fuerte y los días que haya libre me tocará entrenar si el 'profe' lo ve oportuno, que imagino que sí porque ya he tenido más vacaciones de las que se deben tener".

El centrocampista blanquiazul cree que el equipo debe aprovechar las dimensiones del campo Pedro S. Garrido "para hacer nuestro fútbol" y preguntado por lo que puede aportar al equipo señala: "Todo lo que he aprendido en todos estos años, demostrar ese compromiso a chicos más jóvenes para poder enseñarlos cómo hay que llevar el día a día o ser un poquito más profesional. Y en el terreno de juego, ya me conocéis... balón parado, estrategia... ya no tengo la velocidad que tenía antes, lógicamente, pero intentaré contagiar que hay que currar, sufrir y que así es la única manera de poder conseguir lo que todos queremos, dar un saltito más de calidad e intentar meternos arriba si se puede".