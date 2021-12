Javi Rivas: "Llevamos menos puntos de los que merecemos"

Javi Rivas, técnico del Jerez Industrial, lamentó el empate de su equipo ante el Viso porque a su juicio el equipo mereció la victoria y acabar 2021 con algo más de tranquilidad. El preparador portuense aseguró que se marchaba contento porque su equipo creó "ocasiones muy muy claras", pero advirtió que "cometemos errores atrás, nos falta contundencia" y reconoció que a un ritmo de un punto por partido no le da para lograr la permanencia. Rivas también argumentó que el partido no se debería haber jugado en un campo cuyo césped "todavía está muy tierno y con calvas" y explicó que la falta de ritmo de su equipo se debe a que "estamos entrenando en medio campo de fútbol 7".

"Hemos creado muchas ocasiones, pero en defensa hay momentos que nos falta contundencia, hay que pulir cosas que son básicas"

El técnico industrialista le puso un titular al partido de su equipo: "Ansiedad". Señaló que "era el primer día que volvíamos a nuestro campo después de un mes y aunque estamos teniendo campos para entrenar no lo hacemos aquí y no hemos tenido ritmo. Entrenamos en medio campo de fútbol 7 y es costoso. Aún así, el equipo ha trabajado. En la primera parte hemos tenido algún fallo de contundencia en la parte de atrás, se llevaban todas las segundas jugadas". "En la segunda -prosiguió- nos han dado todo el campo y han buscado la contra. Hemos estado bien en defensa y cuando hemos empatado hemos tenido ocasiones muy claras, pero la pelota no ha entrado. Los jugadores se han dejado la piel, hemos sido profundos y hemos tirado a puerta más que en los anteriores partidos. Me voy contento porque hemos tenido oportunidades y trenzado jugadas, elaborado más, pero hay que corregir cosas porque no nos pueden hacer el gol que nos han hecho. Las ocasiones que nos han generado son fallos claros nuestros, hay cosas que hay que pulir y que son básicas".

Luego, reconoció que "empate a empate no se consigue la permanencia. Prefiero perder uno y ganar otro, no nos sirve y más en la posición que estamos. Lo que necesitamos es ganar. Lo hemos podido lograr, pero no ha podido ser. Zarzuela con el 0-1 también le ha ganado un uno contra uno a Mellao. Si se ponen 0-2 quizá el equipo hubiera bajado los brazos. Pero también hemos tenido ocasiones antes nosotros".

"Soy el máximo responsable, pero todos debemos poner un poquito más y estar juntos. Esto lo sacamos sí o sí. Hay materia"

Rivas vio penalti en la acción a Juanan y sobre el mal estado del césped pese a la resiembra también se pronunció: “Veo que lo agarra con las dos manos y lo tira hacia detrás. Yo he visto penalti. ¿El césped? No estaba en buen estado y se lo hemos hecho saber a los responsables, no se debería haber jugado aquí el partido. Creo que la directiva ha hablado con quien tenía que hablar, hemos dicho que el campo no estaba para jugar, muy tierno, zonas de mucha arena y sin césped y lo único que va a pasar es que vamos a ralentizar el proceso de mejora. Lo suyo hubiera sido jugar en Chapín como están jugando todos los equipos de Jerez y si no podía ser en Chapín, en La Granja o donde sea y dejar un mes más el campo y el 16 de enero que es cuando volvemos, pues hubiera estado perfecto. Quizá ahora se ralentiza el proceso de mejora”, explicó.

"Al equipo le ha faltado ritmo al principio, volvíamos a casa un mes después y estamos entrenando en medio campo de fútbol 7"

El Jerez Industrial acaba 2021 -a la primera vuelta aún le quedan varias jornadas- en puestos de descenso. "Honestamente, llevamos menos puntos de los que merecemos. Se nos han escapado partidos que prácticamente teníamos. Lo que refleja la clasificación es lo que refleja y los demás equipos pensarán lo mismo porque muchas veces ganamos en el último minuto y no nos acordamos y cuando perdemos sí. Lo pasado pasó ya, hay que aprender, somos nuevos en la categoría, nos costó mucho subir y tenemos que quedarnos aquí sea como sea. Trabajar, trabajar y trabajar. Ahora es cuando se ven las personas, la gente que vale y cuando más hay que trabajar. Soy el máximo responsable porque soy el que toma las decisiones, pero todos debemos poner un poquito más de nuestra parte, ir juntos y esto lo sacamos sí o sí. Hay materia".