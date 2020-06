El Jerez Industrial va a tener que afrontar el 'play-off' de ascenso a la División de Honor Andaluza con varias piezas clave en el engranaje del equipo que entrena Juanjo Durán, que sobre todo se va a ver debilitado en la parcela defensiva con la ausencia de los dos centrales titulares, Maikel y Álex Rodríguez, además de la de Mere, que también ha decidido no jugar la fase de ascenso, si bien el central portuense ha pasado inadvertido esta temporada debido a las lesiones.

Con estas bajas, más las de Pablo y Alberto Piñero, el club blanquiazul va a tener que hacer frente a un Balón de Cádiz que cayó derrotado en los dos encuentros ligueros contra los jerezanos pero que ahora, con el giro de estos acontecimientos, parte con más fondo de armario.

"Por la cabezonería de la Federación nos vemos así, porque parece ser que todos se han dado cuenta, menos ellos, de que no tiene sentido jugar"

Juanjo Durán, técnico industrialista, se muestra preocupado por no poder contar con jugadores tan importante en su esquema, aunque reconoce que entiende a sus futbolistas al tiempo que lanza un dardo a la RFAF: "Jugar con tantas bajas no es lo que queríamos, pero gracias a la cabezonería de la Federación pues nos vemos perjudicados en el sentido de que no vamos a poder disponer de la plantilla que pensábamos tener cuando llegara la hora del 'play-off' de ascenso".

El entrenador jerezano afirma que "hay que respetar las decisiones de los jugadores y así lo ha hecho el club en un gesto de señorío al no obligar a nadie a jugar y respetar las decisiones de los futbolistas. Hay gente que tiene miedo o familiares en riesgo y hay que respetarlos", explica.

Para el duelo contra el Balón, previsto para el fin de semana del 12 de julio, el Jerez Industrial tendrá las bajas de sus dos centrales titulares y del lateral derecho Velázquez, que debería cumplir un partido de sanción al ver la quinta amarilla en el último encuentro disputado antes de que el coronavirus se llevara por delante el resto de la temporada regular: "Son las circunstancias que se han dado. Respeto y hasta veo normal la decisón de estos jugadores. A partir de ahí, trabajaremos con lo que hay para llegar lo mejor posible al 'play-off', pero evidentemente no es como teníamos pensado llegar a la fase decisiva. Por la cabezonería de la Federación nos vemos así, porque parece ser que todos se han dado cuenta menos ellos de que no tiene sentido jugar".

Al ser cuestionado por si el Jerez Industrial es ahora menos favorito al ascenso, el técnico apunta: "Sabemos que pueden ser hasta siete bajas y además de gente con mucha experiencia, que ha jugado en categoría superior o que ha jugado por ascender y todo esto nos dificulta, pero también está claro que los chavales que han decidido jugar están preparados y durante la temporada han demostrado que pueden hacerlo bien y a un buen nivel. Nos gustaría disponer de toda la plantilla, pero no es el caso y confiamos en los que sí han decidido jugar".

De cualquier modo, el técnico echará mano del equipo juvenil para completar la plantilla. "Tendremos que completar la plantilla con varios juveniles, tenemos 18 o 19 jugadores, queda un mes por delante de entrenamientos antes del primer partido y se pueden producir lesiones y otras cosas que nos pueden ir mermando. Estos chavales nos darán ese empujoncito".