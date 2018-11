El Jerez Industrial, a por la tercera victoria consecutiva

Conseguir la tercera victoria consecutiva por primera vez en la temporada y mantener la racha y el nivel de juego de las tres últimas jornadas es el reto al que se enfrenta el Jerez Industrial mañana domingo en su visita a la Quinta de la Paz (12:30 horas) para medirse a la Juventud Sanluqueña, un rival en crisis, penúltimo en la tabla, pero del que no se fía Paco Cala, entrenador blanquiazul.

En efecto, el Industrial llega en un buen momento de forma, de juego y de resultados, a la visita a un escenario siempre complicado como es la Quinta de la Paz. El Tourmalet del calendario con enfrentamientos contra los tres primeros de la tabla en poco más de una semana lo saldó con nota el equipo blanquiazul, que se anotó siete de los nueve puntos en litigio, quedando a dos puntos de la cuarta posición. Ahora el reto es no bajar el pistón y el técnico industrialista ya ha avisado que, después de tres partidos tan exigentes como los de la semana pasada, el peligro es bajar la intensidad o no mantener la concentración porque inconscientemente se puede caer en el error de que la ‘Juve’ Sanluqueña no va a exigir tanto como Bazán, Balón o Villamartín.

Pero a dos puntos de la salvación, está claro que el equipo de Sanlúcar va a ir a por todas contra el Jerez Industrial, que ya está avisado por su entrenador, un Paco Cala que espera que su equipo mantenga en el envite de la Quinta de la Paz el nivel mostrado la pasada semana.

El equipo blanquiazul atraviesa un buen momento: son ya tres jornadas consecutivas puntuando, por primer vez en la temporada, y la ocasión de encadenar, también por primera vez este curso, tres victorias seguidas. Y todo esto ante una Juventud Sanluqueña que acumula seis derrotas seguidas y que solo ganó en la primera jornada al Vejer: luego, tres empates y las seis derrotas consecutivas.

Paco Cala tiene la baja de Maqueira, sancionado por acumulación de amonestaciones, al que podría sustituir en la alineación inicial Dani, mientras que Selu Olmo recuperá su puesto en la banda izquierda.