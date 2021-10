El Jerez Industrial corta su mala racha a costa del Egabrense en un partido con tres expulsados

El Jerez Industrial ha roto su racha de tres derrotas consecutivas venciendo al Egabrense con un gol de Juanan al inicio de la segunda parte. Los de Javi Rivas han jugado toda la segunda mitad con un hombre más y durante ocho minutos estuvieron once contra nueve en un choque con tres expulsados, Velázquez en los locales y Chechu y Anto por los cordobeses. Los jerezanos acabaron sufriendo y el Egabrense tuvo una clarísima oportunidad en los minutos finales desbaratada entre Zarzuela, que regresó a la titularidad, y el larguero. Con estos tres puntos, el Jerez Industrial se sitúa 15º con 7 puntos a uno de la permanencia.

Lo mejor del encuentro para los blanquiazules ha sido el resultado, que corta su mala dinámica aunque la imagen del equipo no ha sido la esperada, sobre todo cuando once contra nueve no ha sabido leer el partido y no ha tenido la paciencia necesaria para mover a un rival que con dos menos estaba a merced. Esa neta superioridad duró 10 minutos, cuando Velázquez, al demorar un saque de banda, veía la segunda amarilla y las fuerzas ya no estaban tan desparejadas. En el tramo final, a los jugadores industrialistas les quemaba el balón en los pies y el Egabrense pudo empatar, impidiéndolo Zarzuela.

Javi Rivas finalmente no incluyó a Carlos Calvo en la convocatoria y Rubén Zarzuela recuperó la titularidad en la portería blanquiazul tras quedarse en el banquillo contra el Espeleño. Sí lució dorsal de titular el último refuerzo de los jerezanos, el mediocentro Luis David López, que hace unos días fichaba por los industrialistas tras dejar el CD Rota y que inició el encuentro como central izquierdo formando pareja con Juli Pendín. Se quedó igualmente fuera de la convocatoria Parra.

El Jerez Industrial cargó su juego por la banda derecha con las internadas de Velázquez en los primeros minutos, con un par de buenos centros que no encontraron rematador. Respondía el Egabrense con una cabalgada de Rafa por la banda izquierda, y tras recortar a Pendín Rubén Zarzuela repelía el disparo.

A punto estuvo de marcar el Egabrense tras una falta a Kevin que no señala el colegiado, deja seguir la jugada y Rafa lanzaba a las manos de Zarzuela en una jugada que recordó mucho al gol del Montilla hace un par de semanas.

Ocasiones y expulsión

A la media hora, falta que lanza Kevin que se marcha junto al palo derecho de Kiki, que había cubierto bien la zona y en el 33 Joselito puede adelantar a los suyos tras recoger un rechace de una falta de Caballero, pero Kiki se luce.

La jugada clave de la primera mitad llegaba a cinco minutos del final, cuando Juanjo 'sacaba' la segunda amarilla al lateral izquierdo cordobés Chechu, que derribaba al centrocampista jerezano cortando una contra local. Y justo antes de que el colegiado señalase el descanso, un defensa visitante despejaba en boca de gol cuando ya todos cantaban el 1-0 después de un remate de Velázquez que tocó lo justo Kiki posibilitando la llegada del zaguero egabrense.

Gol y más expulsiones

La segunda mitad no pudo comenzar con mejores noticias para los industrialistas, que se adelantaban en el marcador a los dos minutos gracias a un saque de esquina que Juanan remataba a placer haciendo inútil la estirada de Kiki.

Tocaban con paciencia en la elaboración los locales, buscando los pasillos interiores con Velázquez y Víctor ante un rival que en otros primeros minutos tampoco se decidía a desplegarse por temor a encajar un segundo gol que hubiera sido definitivo.

Malogró el segundo Juanjo Ruiz rematando fuera un centro medido de Joselito sin ninguna oposición. Fue lo último que hizo el punta industrialista, que fue sustituido instantes después por Álex Valero.

Ambos técnicos movieron sus banquillos, pero el partido parecía decantarse para los de Javi Rivas cuando el egabrense Anto veía dos amarillas en dos acciones consecutivas con Juanjo y Juli Pendín.

En un partido sin una mala patada, Velázquez se convertía en el tercer jugador expulsado de la contienda. El industrialista veía la segunda amarilla a diez minutos del final y diez contra nueve, los de Fran Sedano buscaban el empate, que estuvo a punto de llegar en un zapatazo de Nacho que se estrelló en el larguero tras una gran intervención de Zarzuela plena de reflejos.

Los minutos pasaban lentamente para unos jugadores locales a los que les quemaba el balón en los pies y muy rápido para los cordobeses, que se lanzaban al ataque cerrando con sólo dos hombres atrás. El choque acabó sin más ocasiones y con el Jerez Industrial sumando la segunda victoria de la temporada.