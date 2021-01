El Jerez Industrial quiere el título de campeón de invierno

Tras superar el domingo al Recreativo Portuense por 2-0 en La Juventud, Juanjo podría realizar algunos cambios en el once , aunque el plantel no es demasiado amplio en estos momentos.

Los rojillos, mermados por la Covid-19

La Roteña llega a la cita con dos sesiones de trabajo en 22 días tras salir del confinamiento once jugadores del primer equipo y varios integrantes del cuerpo técnico. Jesús Mendoza no podrá contar para regresar a la que fue su casa con Juanje, Álvaro, Iglesias y Chino. El jerezano cree que "jugamos en desventaja, pero no queda otra porque así lo ha establecido la Gaditana". Estima que el encuentro va a ser "complicado y estará marcado por nuestro estado físico, a ver si somos capaces de aguantar y si no tenemos lesionados por el esfuerzo. Tienen un gran equipo y vamos a jugar en un campo grande". Aún así, tiene claro que "vamos a pelear, nuestro objetivo es intentar sacar algo positivo. Me hubiese gustado jugar este partido en otras circunstancias".