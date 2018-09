El Jerez Industrial quiere mandar desde el principio

Llega la hora de la verdad para el Jerez Industrial. Los blanquiazules abren esta tarde la Liga en Primera Andaluza en el campo de La Juventud (18:00) ante el Ubrique, un recién ascendido. Los serranos lograron el salto de categoría de forma brillante, ya que se proclamaron campeones de Segunda Andaluza. Junto a ellos subieron Alcalá del Valle, Algeciras B y Tarifa.

El pasado curso, la escuadra serrana demostró ser un bloque aguerrido y difícil de batir, cosechando tan solo tres derrotas en las 34 jornadas disputadas. Por lo tanto, Paco Cala, entrenador de los industrialistas, durante los últimos días ha tratado de mentalizar a sus jugadores para que eviten cualquier tipo de confianza. Su reto es ascender y para ello tienen que empezar a sumar desde el principio.

Mi equipo sabe que si no compites al cien por cien cualquiera te pinta la cara en la categoría"

Para este envite de esta tarde, el preparador lebrijano ha citado a los siguientes jugadores: Fabio, Javi, Nando, Méndez, Domingo, Dani, Maqueira, Selu Olmo, Raúl Vidal, Vega, Javi Falcón, Poley, Pascu, López, Montero, Álex y Salvi.

El primer once es una incógnita, aunque será similar al de los últimos encuentros amistosos de pretemporada, una pretemporada en la que el Jerez Industrial ha mostrado buenas sensaciones y ha plantado cara a equipos de categoría superior, como hizo frente al Xerez CD en Chapín en el Trofeo de la Copa y la Venencia.

Teniendo en cuenta que el técnico blanquiazul es más que probable que se decante por su habitual 1-5-3-2, con bandas abiertas y rápidas, el primer once podría estar formado por Fabio en la portería con Domingo, Dani y Méndez en el centro de la defensa. Hay que tener en cuenta que tanto Manolo como Álex Rodríguez están sancionados por los graves incidentes del pasado curso ante el Bazán.

Nando puede ocupar el lateral derecho y Selu Olmo el izquierdo. Raúl Vidal, Poley y Jesús Vega se repartirá el trabajo en el centro del campo y Javi Falcón y Pascu, en punta.

Sobre el estreno liguero, Cala ha asegurado que "hemos estado trabajando muy duro durante la pretemporada para llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato. Obviamente, hay un notable margen de mejora. Se irá notando conforme avance la temporada pero estoy muy satisfecho con el trabajo realizado por lo chavales".

El hecho de jugar el primer partido contra un recién ascendido no ha restado intensidad ni ha dado motivos para la relajación a una plantilla que según Cala "está trabajando a un nivel altísimo en los entrenamientos. Todos saben perfectamente que en esta categoría si no compites al cien por cien cualquier rival te puede pintar la cara. Somos conscientes de ello, de lo difícil que es sumar de tres en tres y que tendremos que dar el máximo de nuestras posibilidades para poder brindar la victoria a nuestros aficionados. Estamos ilusionados y la intención es la de no defraudar".

Bajo su punto de vista, el Ubrique es "un conjunto muy compacto, que acabó líder en una competición muy exigente como es la Segunda Andaluza y a buen seguro que querrá comenzar con buen pie en esta nueva andadura en Primera Andaluza".

La plantilla que ha configurado el Jerez Industrial es bastante competitiva y se ha reforzado bien de cara a dar el salto de categoría. Sobre las caras nuevas, el máximo responsable técnico del conjunto blanquiazul subraya que "estoy muy satisfecho porque los futbolistas que han llegado son jugadores con una calidad contrastada, que vienen a reforzar aspectos del juego en los que teníamos ciertas carencias. Pero especialmente me quedo con el compromiso e implicación que han demostrado desde el primer minuto, tanto los recién llegados como los jugadores que continúan en el club", enfatiza.

"Para mí, es un placer dirigir a un grupo como el que tengo a mi disposición ya que no es fácil aunar calidad y trabajo y ellos lo están haciendo desde el primer día. Ahora queda lo más difícil, que es plasmar sobre el terreno de juego todos los conceptos técnicos y tácticos que hemos estado trabajando durante la pretemporada. Si lo hacemos, podremos conseguir la victoria ante el Ubrique y brindar un buen espectáculo a nuestros aficionados. De todos modos, lo repito y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, para conseguirlo deberemos dar lo mejor de nosotros mismos, ya que nos enfrentamos a un buen conjunto", concluye Paco Cala.