El Jerez Máster, campéon de España en Aguas Abiertas

El Jerez Máster, campeón de España de Aguas Abiertas en el Lago de Banyoles. Otra gesta más para el club. En una modalidad en la que no era favorito, los jerezanos han dado la sorpresa y han conquistado el noveno título nacional de su historia, el primero en esta disciplina. Es la primera vez en más de 100 años de existencia de la Federación Española que un club jerezano logra vencer en una competición de esta modalidad.

El Jerez Máster ha sumado cuatro medallas individuales y dos en relevos, que fueron determinantes para lograr la proeza, con unas clasificaciones tanto en categoría masculina como femenina muy ajustadas, en dura pugna con Murcia, Aquamasters, Torrijos y Girona.

Tras lograr el Nacional en piscina corta en Pontevedra, se presentaban en tierras catalanas 25 nadadores dirigidos por Luismi Sánchez y con Iván Franco detrás del ordenador con la estrategia de equipo.

El Aquamasters catalán, defensor del título, acudía con una alineación demoledora ante la escuadra jerezana, con nombres ilustres en piscina, pero con menos especialistas en aguas abiertas.

El sábado, con el 3.000 y 22 grados de temperatura, se abría el Nacional y un Jerez Máster sin bajas aspiraba a todo. Tras una excepcional plata del rumano George Savescu y bronces de Susana Von, Carlos Rigual y Paco Herrera, las posibilidades de estar arriba se abrían. El resto del equipo se comportó ejemplarmente y supo fajarse en una prueba dura y con bastantes golpes, en la que los nadadores jerezanos no fueron amonestados por los jueces.

Álex Julio, Alejandro Ayala, Rafa de la Vega, Rafa Manzanedo, Modesto Durán, David Álvarez, Javier Núñez, Iker Chamorro, Raúl Domínguez, Tony Martínez, Idoia Moneo, Begoña Escanero, Iris Matthey, Paloma Suarez, Noelia Commeaux, Mónica Santos, Alba Roldán, Ute Hasse y Soraya Muñoz 'volaron' sobre aguas gerundenses, con una actitud intachable, sin el premio de la medalla, pero siempre entre los 16 mejores de sus categorías. Esa conducta, en un momento histórico para la entidad jerezana, permitió liderar el nacional masculino y femenino, sin posibilidad de que nadie pudiera hacer nada más.

El sábado por la tarde, Jerez Natación Máster se proclamaba campeón de España de Aguas Abiertas en categoría masculina y femenina, pero no en la general, que se decidiría al domingo en unos reñidísimos relevos, en los que brilló UCAM Murcia y Vilaswim, liderados por un excepcional olímpico Kiko Hervás.

Hubo cambios en la planificación de los técnicos, ya que se incorporaban a los relevos Boris Pallarés y Paco Villadén, a refrescar el trabajo de sus compañeros en la tarde anterior. De esta manera, y tras una resistencia numantina, los jerezanos pudieron ser quintos en el relevo +80 (Núñez, Roldán, Santos y Pallarés), plata en el +160 (Herrera, Von, Muñoz y Chamorro) y oro en el +240 (Moneo, Rigual, Villadén y Hasse), lo que certificaba matemáticamente cerrar un nacional histórico.

Herrera, Álvarez, Von, Escanero, Rigual y Commeaux representaron a sus compañeros en una emotiva entrega de trofeos. Jerez Natación Master se convirtió, por méritos propios y contra todo pronóstico en la referencia nacional de las aguas abiertas, en un evento además, que compartió espacio con los internacionales, la natación absoluta y de categorías inferiores, y que fue televisado por teledeporte.

Clasificación femenina

1.- Jerez Natación Master, 93

2.- Aquamasters, 79

3.- Geieg Gerona, 58

4.- Máster Torrijos, 49

5.- Terrasa, 47

Clasificación masculina

1.- Jerez Natación Máster, 112

2.- Máster Murcia, 91

3.- Máster Torrijos, 86

4.- Aquamasters, 77

5.- Atletic Barceloneta, 62

Clasificación por equipos

1.- Jerez Natación Máster, 299

2.- Aquamasters, 212

3.- Máster Torrijos, 177

4.- Máster Murcia, 134

5.- Hércules Termaria, 116

Ucha: "No tenemos palabras"

Alejandro Ucha, presidente en funciones del club, se mostraba tremendamente feliz a la conclusión del Nacional: "No paran de sorprendernos nuestros nadadores. Hemos construido un bloque impresionante, con hambre, y que sobre todo se llevan bien. Es una sorpresa total y un regalo que estos entrenadores y nadadores han hecho a nuestro club y a nuestra ciudad en un Nacional en el que no es habitual que brillemos. No tenemos palabras".

Franco: "Fuimos los mejores"

Iván Franco, jefe de relevos, que a la fueron decisivos, aseguraba emocionado: "No tienen techo, esta ha sido muy gorda. Son gente de mucho nivel y muy comprometidos. Hay que reconocer que hemos estado finos durante todo el fin de semana, ya que un error o una baja y todo hubiera sido más complicado. Hemos ido de tapados y creyendo y fuimos los mejores".

Iván Franco y Luismi Sánchez consiguen de esta manera el 23º título nacional como técnicos en la Federación Española de Natación. "Somos muy distintos, y muy complementarios", afirmaba Franco, "sabemos lo que piensa el otro con sólo mirarnos y estamos convencidos de que vendrán más alegrías".

Próximos retos

Los jerezanos disputan el Campeonato de Andalucía de Aguas Abiertas este próximo fin de semana en Sevilla, el Regional de piscina larga el siguiente en Palma del Río y ya, de reojo, todo el mundo mira a julio, donde los de Jerez Máster viajarán a Las Palmas a defender el título Nacional de piscina larga.