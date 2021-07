El Jerez Natación Máster logra en Valencia su séptimo título nacional

El Jerez Natación Máster se ha proclamado campeón de España en Valencia, revalidando el título obtenido en 2019 en Tarragona después de que en 2020 no se llevara a cabo el Nacional debido a la pandemia del COVID-19. Es el séptimo título nacional para los de Manuel Mestre, que en Valencia se mostraron intratables obteniendo 44 medallas: 14 oros, 13 platas y 17 bronces.

Tres equipos distintos (según su franja de edad en un nuevo formato COVID de la Real Federación Española de Natación) puso en liza el Jerez Natación Master para participar en la 31ª edición de los Campeonatos de España de Natación, marcados por la buena organización y por el gran nivel mostrado por todos los equipos.

Con 133 equipos participantes y casi 900 deportistas, se disputaron las pruebas de 400 estilos, 100 braza, 50 mariposa, 50 libres, 200 estilos, 200 mariposa, 100 espalda y 200 libres, en tres jornadas que fueron apasionantes y televisadas en directo.

Los jerezanos, dirigidos magistralmente por Luismi Sánchez, Germán Monreal y Raúl Martín, plantearon la competición con mucha seriedad y muy pocas descalificaciones, destacando una característica desde el minuto uno: la intensidad.

Sólo el Monteverde Toledo, actual campeón nacional de piscina corta, y un gran Natación Cuatro Caminos de Madrid, equipo revelación del torneo, fueron capaces de seguir la estela del Jerez Master, que en una primera jornada apabullante con las categorías de +50 a +85 dejó la clasificación general en franca ventaja, aunque el equipo femenino no lograba despegar por el buen nivel mostrado, entre otros, por las féminas del Tenerife Masters. Carmelo Lizarraga y la portuguesa Ana Gaspar guiaron el camino a un equipo más veterano que sin duda fue el que dejó el Nacional de Valencia de cara para que finalmente se decidiera satisfactoriamente.

El sábado, con la entrada de las categorías intermedias (de +35 a +45), las féminas se pusieron el mono de trabajo y lideradas por Lola Martínez, Bea Pérez y Alba Roldán, sensacionales en sus tres pruebas, encontraron el camino para vencer en la clasificación femenina. El equipo masculino, tirando de garra y buen hacer, mantuvo las ventajas en todo momento y no tuvo ninguna descalificación.

El domingo, con casi todo atado, emergió la figura de Mario Blázquez que, con tres oros, contagió a sus compañeros hacia lo que sería la victoria definitiva. Los más jóvenes, de 20 a 30 años, fueron de menos a más y completaron un relevo final de infarto que remató la capitana Mónica Santos, que unos minutos más tarde recogía tanto el trofeo de campeonas nacionales, así como el de la clasificación conjunta.

Alfonso Muñoz ejerció de capitán jerezano y levantó el esperado título de campeones en clasificación masculina.

Reacciones

Alejandro Ucha, vicepresidente de Jerez Natación Master, no podía evitar la emoción: "No se puede pedir más, hemos pasado muchas fatigas y han sido muchas horas de trabajo, preparación, estudio y gestiones. Le queremos dedicar este campeonato a todos los nadadores y a la familia de Rocío Vallejo, a la que perdimos hace muy poco”. "Los nadadores han estado sensacionales, no era fácil rehacerse tras la pandemia y el compromiso de este equipo ha sido máximo. Mi enhorabuena a los técnicos, lo han dado todo también, siempre creyeron".

Mónica Santos, capitana del equipo femenino, levantó con rabia el título nacional al cielo de Valencia: "Los más jóvenes rematábamos este campeonato, no podíamos fallar tras la gran ventaja y actuación del resto de categorías los días anteriores, ha sido muy emocionante, sabíamos a lo que veníamos".

Luismi Sánchez, que logra su 21º título nacional oficial como técnico RFEN, no ocultaba su alegría tras el comportamiento del equipo en competición: "Complicado explicarlo sin que se haya visto, esto es un privilegio, tenemos a la mejor generación de nadadores de nuestra ciudad con nosotros y unos líderes excepcionales en calidad compromiso, entrega y pasión en lo que hacen. No podía salir de otra manera. Se ha hecho muy largo, se merecen festejarlo con prudencia y descansar, esto consolida la temporada que viene, seremos muy competitivos. Quiero dedicárselo a los nadadores que no pudieron venir estando inscritos y que se cayeron por lesiones o motivos personales, lo han pasado fatal sin poder ayudar".

Clasificación

General masculina:

Jerez Natación Master (1.188 puntos) Cuatro Caminos Madrid (565) Monteverde Toledo (512) Albacete (453) Master Murcia (406) Leganés (338) Tenerife Masters (307) Costa Azahar (286) Master Madrid (262) Fanatic Castellón (258)

(Hasta 107 equipos puntuaron)

General femenina:

Jerez Natación Master (850 puntos) Monteverde Toledo (504) Cuatro Caminos Madrid (302) Fanatic Castellón (280) Mako Carabanchel (266) Mediterráneo Valencia (208) Tenerife Masters (203) Talavera Aquis (201) Natación Córdoba (199) Master Madrid (197)

(Hasta 92 equipos puntuaron).

Clasificación General:

Jerez Natación Master (2.038) Monteverde Toledo (1.016) Cuatro Caminos Madrid (867) Albacete (622) Fanatic Castellón (538) Tenerife Masters (510) Master Madrid (459) Mediterraneo Valencia (443) Master Murcia (442) Mako Carabanchel (419)

(Hasta 124 equipos puntuaron).